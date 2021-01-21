وزير الخارجية العراقي للجزيرة: تنظيم الدولة لا يزال يتحرك بقوة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يتحرك بقوة في العديد من المناطق العراقية، وإن التهديد الداخلي لا يزال موجودا.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن العراق لا يمكنه مواجهة التوترات وحده، وما زال يحتاج إلى دعم خارجي، مشيرا إلى أن استمرار التوتر الإقليمي يؤثر على الوضع الأمني الداخلي.

وأشار الوزير إلى أن الصراع الخليجي الإيراني ينعكس سلباً على العراق، مشددا على أن من مصلحة بلاده وجود علاقات جيدة بين دول الخليج وطهران، حسب تعبيره.

وأكد أن التقارب مع الخليج جزء من سياسة العراق، والتقارب مع السعودية يؤثر إيجابا على البلد.

وكان 28 شخصا قتلوا كما جرح أكثر من 70 في تفجير انتحاري مزدوج في سوق شعبي مكتظ بساحة الطيران وسط بغداد اليوم الخميس، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. وتعد التفجيرات الانتحارية نادرة في بغداد منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017. ووقع آخرها في يناير/كانون الثاني 2018.