هكذا تفاعل مغردون مع رحيل ترامب ومجيء بايدن

أدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن القسم أمس الأربعاء ليخلف سلفه المثير للجدل دونالد ترامب، وأكد خلال حفل التنصيب أنه سيكون رئيسا لكل الأميركيين بغض النظر عن كونهم من المؤيدين له أو المختلفين معه، مبينا أن حفل تنصيبه رئيسا هو "انتصار للديمقراطية".

ووعد بايدن بـ"إلحاق الهزيمة بنزعة تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي"، بعد أسبوعين على اقتحام مبنى الكابيتول.

وتفاعل المغردون العرب مع هذه التطورات المتلاحقة في الولايات المتحدة، وعبر كثير منهم عن فرحة كبيرة برحيل ترامب، مذكرين بمواقفه "السيئة" من القضية الفلسطينية بشكل خاص.

كما أكد عدد من المغردين أنه لا يمكن اعتبار مجيء بايدن فاتحة خير بالنسبة للقضايا العربية والإسلامية، لكونه في نهاية المطاف منتخبا من الشعب الأميركي لخدمة المصالح الأميركية أولا وأخيرا.

وتحدث الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي عن بدء بايدن حفل تنصيبه بحضور قداس في الكنيسة وسط تصفيق الجميع، وتساءل عن نظر الناس لمن يطبق نفس السيناريو لكن داخل مسجد.

من جهته، ركز الإعلامي المصري سليم عزوز على القداس، فقال إن وجود بايدن في الكاتدرائية وأسلوب فهم كثيرين لذلك يعنيان أنهم لا يتعلمون أصول الديمقراطية، وكذلك العلمانية الحقيقية.

ونشر المغرد محمد أبو علي مقطع فيديو لتمثيلية تظهر ترامب حاملا حقائبه، فيما يركله أحدهم خارج مبنى السلطة، وعلق على ذلك قائلا "وداعا ترامب".

بدورها، تساءلت المغردة مريم بدير عن مدى قدرة جو بايدن على إلغاء السياسات التي فرضها ترامب على دول عربية، وقالت إن بايدن سيكون "استمرارا لقرارات ترامب"، وذلك لأنهما "وجهان لسياسة واحدة" على حد تعبيرها.

وذكر المغرد إحسان الخطيب أن إدارة بايدن الجديدة ستتحدث وتكتشف حقوق الإنسان في تركيا والسعودية، لكنها لن ترى ذلك أبدا في إسرائيل وإيران.

The Biden administration will discover human rights as to #Turkey and #Saudi Arabia but will be in a coma as to human rights as to #Israel and #Iran. #Trump #Biden #ترامب #بايدن #BidenHarrisInauguration

— Ihsan Alkhatib (@IhsanAlkhatib) January 21, 2021