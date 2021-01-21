هكذا تفاعل مغردون مع رحيل ترامب ومجيء بايدن

أدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن القسم أمس الأربعاء ليخلف سلفه المثير للجدل دونالد ترامب، وأكد خلال حفل التنصيب أنه سيكون رئيسا لكل الأميركيين بغض النظر عن كونهم من المؤيدين له أو المختلفين معه، مبينا أن حفل تنصيبه رئيسا هو "انتصار للديمقراطية".

ووعد بايدن بـ"إلحاق الهزيمة بنزعة تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي"، بعد أسبوعين على اقتحام مبنى الكابيتول.

وتفاعل المغردون العرب مع هذه التطورات المتلاحقة في الولايات المتحدة، وعبر كثير منهم عن فرحة كبيرة برحيل ترامب، مذكرين بمواقفه "السيئة" من القضية الفلسطينية بشكل خاص.

كما أكد عدد من المغردين أنه لا يمكن اعتبار مجيء بايدن فاتحة خير بالنسبة للقضايا العربية والإسلامية، لكونه في نهاية المطاف منتخبا من الشعب الأميركي لخدمة المصالح الأميركية أولا وأخيرا.

وتحدث الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي عن بدء بايدن حفل تنصيبه بحضور قداس في الكنيسة وسط تصفيق الجميع، وتساءل عن نظر الناس لمن يطبق نفس السيناريو لكن داخل مسجد.

تخيّل ..

لو أن حاكما في دولة عربية إسلامية بدأ حكمه بصلاة ركعتين في مسجد ، ثم تُتلى آيات من القرآن الكريم .. ماذا يمكن أن يُقال عن هذا الحاكم ..؟

إسلامي .. متشدد .. متطّرف ..

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رئيس أقوى دولة في العالم يفعل هذا .. لكن في الكنيسة .. والجميع يصفق ..

هنا عظمة .. وهناك تهمة .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 20, 2021

من جهته، ركز الإعلامي المصري سليم عزوز على القداس، فقال إن وجود بايدن في الكاتدرائية وأسلوب فهم كثيرين لذلك يعنيان أنهم لا يتعلمون أصول الديمقراطية، وكذلك العلمانية الحقيقية.

بايدن في الكاتدرائية، أنت فقط لا تتعلم أصول الديمقراطية، ولكنك تتعلم – كذلك- ماذا تعني العلمانية!

علمانية اسلام بحيري وفرقته، ليست هي العلمانية! — سليم عزوز (@selimazouz1) January 20, 2021

ونشر المغرد محمد أبو علي مقطع فيديو لتمثيلية تظهر ترامب حاملا حقائبه، فيما يركله أحدهم خارج مبنى السلطة، وعلق على ذلك قائلا "وداعا ترامب".

بدورها، تساءلت المغردة مريم بدير عن مدى قدرة جو بايدن على إلغاء السياسات التي فرضها ترامب على دول عربية، وقالت إن بايدن سيكون "استمرارا لقرارات ترامب"، وذلك لأنهما "وجهان لسياسة واحدة" على حد تعبيرها.

ما هي القرارات التي سيقوم بايدن بإلغائها؟

هل سيلغي العقوبات المنكبّة على ايران؟

ماذا عن القضية الفلسطينية؟

ماذا عن السياسات الوقحة التي فرضها ترامب على سوريا و أفغانستان والعراق!؟

لن يكون بايدن إلا استمرارا لقرارات ترامب الخبيثة فهما #وجهان_لسياسة_واحدة — مريم بدير (@mariambdeir1) January 20, 2021

وذكر المغرد إحسان الخطيب أن إدارة بايدن الجديدة ستتحدث وتكتشف حقوق الإنسان في تركيا والسعودية، لكنها لن ترى ذلك أبدا في إسرائيل وإيران.

أما المغرد فهد الغفيلي فقال إن ترامب كان يجاهر بإهانته للرؤساء علنا، وجاء من سيستخدمهم لكن بهدوء ومن دون ضجيج.

ذهب الوقح الذي كان يجهر بإهانته لرؤوساء الدول وملوكها بشكلٍ علني، وجاء الذي سيهينهم ويستخدمهم ولكن بهدوء ودون ضجيج.. ستثبت الأيام أن الاختلاف الوحيد بين ترامب وبايدن هو الأسلوب فقط !! — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) January 21, 2021

وفور تسلمه منصبه بدأ بايدن حملة للتخلص من إرث ترامب الثقيل، وكانت بدايتها أوامر تنفيذية لإحداث قطيعة مع السياسات التي تبنتها الإدارة السابقة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، وترميم العلاقات مع الحلفاء والمنظمات الدولية.

وتركز الحملة على قضايا، في مقدمتها إلغاء الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على دخول رعايا دول ذات أغلبية مسلمة، والعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، والتقليل من انتشار فيروس كورونا من خلال فرض إجراءات في المباني الفدرالية الحكومية، ويشمل ذلك ارتداء الكمامات، فضلا عن إجراءات تخص التنقل بين الولايات سعيا لاحتواء الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 400 ألف أميركي وإصابة 24 مليونا آخرين.