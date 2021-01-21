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مرتبطة بإصابة كورونا.. الرئيس الجزائري يخضع لجراحة ناجحة في القدم بألمانيا

الرئيس تبون قد يعود خلال الأيام القادمة إلى الجزائر (الجزيرة)
الرئيس تبون قد يعود خلال الأيام القادمة إلى الجزائر (الجزيرة)
21/1/2021

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون خضع أمس الأربعاء لجراحة ناجحة في قدمه بمستشفى في ألمانيا.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك "أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".

بيانأجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى، كُلّلت بالنجاح.وكان السيد…

Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Wednesday, January 20, 2021

وكان تبون (75 عاما) تلقى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من الشهر الحالي إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة لكورونا.

يذكر أن تبون عاد إلى الجزائر من برلين يوم 29 من الشهر الماضي لتوقيع ميزانية العام 2021 قبل 31 من الشهر نفسه، وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء في شأنه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : وكالات

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