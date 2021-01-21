آخرها هجوم اليوم وسط بغداد.. تسلسل زمني لأبرز التفجيرات الدامية في العراق

قال مدير الدفاع المدني العراقي إن 28 قتيلا وأكثر من 70 جريحا سقطوا في تفجير انتحاري مزدوج بساحة الطيران (وسط العاصمة بغداد) صباح اليوم. وذكّر حادث اليوم بتفجيرات دموية شاهدها العراق خلال العقد الماضي، وفي ما يلي أبرزها:

26 نوفمبر/تشرين الثاني

2019

هزت 3 انفجارات شبه متزامنة أحياء مختلفة من بغداد، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

انفجرت سيارة ملغمة في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران (وسط بغداد)؛ مما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل.

7 سبتمبر/أيلول 2019

وقعت سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة في عدة مناطق في بغداد؛ أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى.

21 يونيو/حزيران 2019

استهدف تفجير انتحاري مسجد الإمام المهدي (شرقي بغداد)؛ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

15 يناير/كانون الثاني 2018

استهدف تفجير انتحاري مزدوج ساحة الطيران؛ مما أسفر عن مقتل 31 شخصا.

2 يناير/كانون الثاني 2017

هزت سلسلة تفجيرات مناطق عدة في بغداد؛ أسفرت عن مقتل 56 شخصا.

3 يوليو/تموز 2016

تفجير انتحاري يؤدي إلى مقتل 250 شخصا، وهو أكثر الهجمات دموية منذ عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق. وكانت شاحنة محملة بالمتفجرات فجرت في حي الكرادة التجاري في بغداد، خلال شهر رمضان، وحينها تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم.

ديسمبر/كانون الأول 2013

مقتل 35 شخصا على الأقل جراء تفجيرات مزدوجة استهدفت كنائس في بغداد خلال احتفال المسيحيين بأعياد الميلاد.

22 ديسمبر/كانون الأول 2011

هزت سلسلة انفجارات منسقة بغداد؛ مما أسفر عن مقتل 71 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين في أكثر من 10 انفجارات.

28 أغسطس/آب 2011

فجر مهاجم نفسه في الساحة الرئيسية لمسجد أم القرى في بغداد. وقتل في الهجوم 32 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون.

15 أغسطس/آب 2011

انفجار قنبلة على الطريق أعقبه انفجار سيارة ملغمة استهدفت الشرطة، فقتل 37 شخصا على الأقل في الكوت (150 كيلومترا جنوب شرق بغداد).

27 يناير/كانون الثاني 2011

قتل أكثر من 35 شخصا وأصيب عشرات آخرون في انفجار سيارة ملغمة خلال عزاء في إحدى ضواحي بغداد.

20 يناير/كانون الثاني 2011

مقتل نحو 45 شخصا في انفجارين منفصلين لسيارتين ملغمتين قرب مدينة كربلاء (جنوب بغداد) قبيل ذروة أحد الاحتفالات الدينية الشيعية الرئيسية.

18 يناير/كانون الثاني 2011

هاجم انتحاري مجندين في الشرطة العراقية في تكريت (بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد) فقتل 50 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين.