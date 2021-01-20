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تحدث عن "شرف العمر" وترك رسالة لبايدن.. ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة ويقول: آمل أن نلتقي قريبا

20/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202106:28 PM (مكة المكرمة)

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب البيت الأبيض متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته، وذلك قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية.

وسيحل جو بايدن -الرئيس الـ46- بالبيت الأبيض بعد انتهاء حفل تنصيبه وأدائه القسم اليوم الأربعاء.

وتحدّث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدت على 4 سنوات" تمثل "شرف العمر".

وقال قبيل مغادرته إلى فلوريدا "أريد أن أقول وداعا لكنني آمل أن لا يكون الوداع لوقت طويل وأن نلتقي مجددا". وتابع "سأعود بطريقة أو بأخرى"، متمنيا في الوقت ذاته "حظا جيدا" للإدارة الجديدة.

ومع أنه تمنى أخيرا حظا موفقا لإدارة بايدن، فان الملياردير لم يهنئ قط الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاما ولن يحضر تنصيبه في واشنطن.

وأضاف ترامب "ما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير، لقد أعدنا بناء الجيش الأميركي".

وصرح "اهتممنا بقدامى المحاربين الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل"، كما أكد أنه طوّر الجيش، وحذر الأميركيين من أن ترفع السلطة الجديدة الضرائب عليهم.

وتابع "نحن أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم"، وذكر أنه مرر أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد، وقال "أتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم". وأضاف "لولا جائحة كورونا لحققنا أرقاما لم نكن لنراها".

وترك ترامب رسالة لجو بايدن في مكتب البيت الأبيض قبيل مغادرته، لم تكشف تفاصيلها.

وقال مراسل الجزيرة فادي منصور من البيت الأبيض إن المروحية "مارين وان" (Marine One) لم تأخذ في البداية المسار المعتاد للذهاب إلى قاعدة أندروز العسكرية، بل حلقت فوق البيت الأبيض وبالقرب من مبنى الكابيتول، ثم عادت لتتوجه نحو قاعدة أندروز.

وبالتزامن مع مغادرة ترامب البيت الأبيض، خرجت مجموعة صغيرة من اليابانيين المعجبين بدونالد ترامب إلى شوارع طوكيو اليوم الأربعاء، مرددين هتافات داعمة له قبل ساعات من أداء خلفه جو بايدن اليمين الدستورية.

وشارك نحو 120 شخصا في المسيرة وسط طوكيو، ولوّح بعضهم بالعلم الأميركي والياباني، ورفعوا لافتات تقول إن ترامب "الفائز الحقيقي" في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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