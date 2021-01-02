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أخبار|تونس

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي يهنئ "الجزيرة نت" بعيده العشرين

2/1/2021

وجّه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي رسالة تهنئة لموقع "الجزيرة نت" والعاملين فيه بمناسبة عيده العشرين، مشيدا بالنجاحات التي حققها الموقع خلال مسيرته، خاصة في إيصال صوت ثورات الربيع العربي.

وفي رسالة مصورة له، قال المرزوقي "يحتفل الجزيرة نت بعيد ميلاده في الوقت الذي تحتفل فيه الشعوب العربية بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورات المباركة، ثورات الربيع العربي".

وأضاف أن الجزيرة نت "لعب دورا مهما وكبيرا في اندلاع هذه الثورات، بما وفّره لأناس مثلي من قدرة التعبير وقدرة دفع هذه الأفكار التي أنتجت هذا الربيع".

وقال إن "الربيع العربي ليس له أب واحد وإنما له عشرات إن لم يكن مئات من الآباء، ونعدُّ من بينهم المهنيين في الجزيرة والجزيرة نت، وبطبيعة الحال وراءهم شخص -سينتبه لأهميته الكبيرة المؤرخون- كان وراء هذا الدعم المتواصل لثورات الربيع العربي، وهو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

وختم المرزوقي رسالته بالقول "إلى كل آباء وأمهات الربيع العربي المعروفين وغير المعروفين الذين عملوا من وراء الستار أو من أمامه، أقول لهم كلمة واحدة بسيطة: شكرا لأنكم قمتم بالواجب وبأكثر من الواجب".

والمرزوقي كان ولا يزال أحد كتاب مقالات الرأي في الجزيرة نت، وظل حريصا على كتابة مقالات للموقع حتى وهو رئيس لتونس (بين عامي 2011 و2014).

المصدر : الجزيرة

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