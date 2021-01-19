100 مركبة مدرعة من بريطانيا إلى لبنان لتعزيز الاستقرار على الحدود

أعلنت بريطانيا الاثنين تقديم 100 مركبة مدرعة هبة إلى الجيش اللبناني، لتعزيز الاستقرار على الحدود مع سوريا.

وقالت سفارة المملكة المتحدة ببيروت، في بيان إن سفينة ستبحر من المملكة المتحدة متجهة إلى لبنان تحمل 100 مركبة دورية مدرعة من طراز (Land Rover RWMIK) هبة إلى الجيش اللبناني.

وأضاف البيان أن هذه المركبات المدرعة تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليوني دولار)، وستعمل على تعزيز الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا وتساعد الجيش في التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود.

ويمتلك لبنان حدودا طويلة مع سوريا من جهة الشرق والشمال، تتضمن 5 معابر رسمية، إضافة إلى عشرات المعابر غير الرسمية تنشط خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين.

ودعمت المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة انتشار 4 أفواج حدودية وبناء أكثر من 75 برج مراقبة وتوفير 350 مركبة (لاند روفر)، فضلا عن تدريب أكثر من 11 ألف عنصر "لمنع تسلل المتطرفين والمهربين من سوريا"، وفق البيان.

وقال القائم بأعمال السفارة في لبنان مارتن لنغدن، إن هذه المركبات ستحدث فرقا حقيقيا في عمل أفواج الحدود البرية، لضمان حياة أكثر أمنا.

والأحد، أعلن الجيش اللبناني ضبط شاحنة صغيرة محملة بحوالي ألفي لتر من المازوت أثناء محاولة تهريبها إلى سوريا في منطقة حدودية (شمال شرق).

ويعزز الجيش اللبناني من انتشاره على الحدود مع سوريا منعا لعمليات التهريب والأحداث الأمنية التي تشهدها المناطق الحدودية إثر الحرب في سوريا.