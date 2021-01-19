البث الحي
أخبار|ليبيا

وسط إشادة أممية.. سياسيو ليبيا يوافقون على آلية اختيار السلطة التنفيذية

الليبيون يأملون أن تنجح المفاوضات في إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد (رويترز)
الليبيون يأملون أن تنجح المفاوضات في إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد (رويترز)
19/1/2021

وافق 51 عضوا من أعضاء الملتقى السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية، في حين رفضها 19 آخرون، وامتنع عضوان عن التصويت.

وقال مصدر من الملتقى، للجزيرة، إن نسبة الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية بلغت 73%.

وتتكون السلطة التنفيذية المزمع تشكليها من مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة وحدة وطنية، لإدارة البلاد في فترة انتقالية تنتهي في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد إجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء أن عملية التصويت استغرقت يوماً واحداً "وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 يناير/كانون الثاني إلى يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم".

وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73% من الأصوات، في حين صوت 19 عضوا ضدها، في حين امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضافت البعثة أنه نظرا لأن "اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73% من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين".

وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على ما جرى قائلة "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضافت ويليامز أن أمام الليبيين "فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم"، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها.

وقالت إن "هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021".

وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

غوتيريش: حصل تقدم ملموس في ليبيا وتجب مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة بحلول السبت

رحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بـ”التقدّم الملموس” الذي تمّ إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا، مشدّدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

ليبيا.. الأمم المتحدة تؤكد توافق الليبيين على آلية لاختيار السلطة التنفيذية والتصويت عليها الاثنين

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة توافق الليبيين على آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة وحدة وطنية، وذلك في ختام اجتماع اللجنة الاستشارية الليبية بجنيف.

المزيد من أخبار

السيادي السوداني: ليس هناك نزاع مع إثيوبيا ولكن لن نفرط في أراضينا

البرهان خلال زيارة له قبل أيام للقوات السودانية المرابطة بمناطق حدودية مع إثيوبيا (الصحافة السودانية)

احتجاجات تونس.. قيس سعيد يوضح موقفه بشأن اتهام اليهود ووزير الدفاع يحذر من عمل إرهابي

المحتجون التونسيون يطالبون بالشغل والحرية والكرامة (الأناضول)

نتنياهو يدعو بايدن لمواجهة إيران.. أوروبا تحيّي "صديقها" في البيت الأبيض وعباس يريد تحقيق السلام

جو بايدن الرئيس الـ46 في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

يؤسس للإصلاح والديمقراطية والتجارب المقارنة.. الكتاب الأول عن أزمة الإعلام العمومي التونسي

الإعلامي الباحث ماهر عبد الرحمان مع كتابه الجديد "أزمة السمعي والبصري العمومي في تونس" (الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد تنصيبه رئيسا لأميركا.. بايدن يبدأ ولايته بتوقيع مراسيم رئاسية في الكونغرس

بايدن أثناء خطاب التنصيب اليوم (رويترز)

كورونا.. 3 سلالات متحورة جديدة ترعب العالم

تحدث عن "شرف العمر" وترك رسالة لبايدن.. ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأخيرة ويقول: آمل أن نلتقي قريبا

لأن حمية الكيتو تعمل بالفعل.. العلماء يعيدون النظر في مسببات أمراض القلب الفعلية