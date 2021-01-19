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قبل يوم من تنصيبه.. هذه أبرز محاور السياسة الخارجية لإدارة بايدن

بلينكن (يمين) وبايدن أثناء مؤتمر صحفي سابق (رويترز)
بلينكن (يمين) وبايدن أثناء مؤتمر صحفي سابق (رويترز)
19/1/2021

في كلمة منتظرة له أمام مجلس الشيوخ، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ينتظر أن يتعهد أنتوني بلينكن، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، بالسعي إلى إنعاش الدبلوماسية الأميركية وبناء جبهة موحدة لمواجهة "تهديدات قد تشكلها روسيا والصين وإيران".

وقبل يوم من تنصيب بايدن، سيشرح بلينكن (58 عاما)، وفقا لتصريحاته المعدّة سلفا، سبب أهمية الريادة الأميركية للعالم، وسيتعهد بسياسة خارجية تخدم شعبه.

وسيقول بلينكن "عندما لا نشارك لا نقود، ثم يحدث أمر من اثنين: إما أن تحاول بلدان أخرى أخذ مكاننا بطريقة قد لا تدعم مصالحنا وقيمنا، أو لا يفعل أحد ذلك، ومن ثمّ تحدث فوضى.. الاتجاهان لا يخدمان الشعب الأميركي".

وسيضيف "يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية التي تقوّي نفوذنا في أنحاء العالم معا، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية".

ومن المفترض أن يستذكر بلينكن ما جاء في رسالة القطيعة التي أطلقها بايدن مع سياسة ترامب الذي يتهم بإساءة معاملة حلفائه والتقرّب من "حكام مستبدين" والانسحاب من اتفاقات دولية.

يذكر أن بايدن اختار دبلوماسيين متمرسين عملوا في إدارة باراك أوباما، مما يضمن العودة إلى خط تقليدي أكثر في السياسة الخارجية الأميركية، ويأتي بلينكن على رأس هؤلاء الدبلوماسيين.

,يعقد مجلس الشيوخ الأميركي اليوم خمس جلسات استماع للنظر في تعيين مرشحي الرئيس المنتخب جو بايدن لقيادة وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية والخزانة، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات القومية.

ويضم جدول جلسات التصديق كلا من لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع، وأنتوني بلينكن لوزارة الخارجية، وأليخاندرو مايوركاس لمنصب وزير الأمن الداخلي، وآفريل هينز لمنصب مديرة الاستخبارات القومية، وجانيت يلين لوزارة الخزانة.

ويحتاج المرشح لوزارة الدفاع، لويد أوستن، لإعفاء من الكونغرس بصفته جنرالا متقاعدا قبل أن يتسلم مهامه المدنية.

المصدر : وكالات

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