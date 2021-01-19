البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

سيدة البيت الأبيض تودع الأميركيين.. ميلانيا ترامب تدعو لعدم اللجوء للعنف

ميلانيا اعتبرت أن توليها دور السيدة الأولى للولايات المتحدة كان "أعظم شرف" في حياتها (رويترز)
ميلانيا اعتبرت أن توليها دور السيدة الأولى للولايات المتحدة كان "أعظم شرف" في حياتها (رويترز)
19/1/2021

بثت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب رسالة وداع وهي تستعد لمغادرة البيت الأبيض، عبرت فيها عن تضامنها مع الأسر الأميركية التي فقدت عزيزا بسبب فيروس كورونا.

وفي كلمة رسمية مدتها 6 دقائق، لم تذكر السيدة الأولى زوجها الرئيس دونالد ترامب سوى بشكل عابر وهي تشيد بعائلات العسكريين وعناصر الفرق الطبية الذين يكافحون وباء "كوفيد-19" وجميع الذين يقدمون المساعدة لضحايا إدمان المخدرات.

وقالت إن توليها دور السيدة الأولى للولايات المتحدة كان "أعظم شرف" في حياتها، مضيفة "السنوات الأربع الماضية لا تنسى".

وأضافت "في وقت نختتم أنا ودونالد زمننا في البيت الأبيض، أتوجه بأفكاري إلى كل الذين احتفظت بهم في قلبي، وقصصهم الرائعة، قصص حب ووطنية وعزيمة".

وخاطبت الأميركيين بقولها "افعلوا كل ما تفعلونه بشغف، لكن تذكّروا دائما أن العنف لا يكون أبدا الحل، ولن يكون أبدا مبررا"، وذلك بعد أيام على شن أنصار زوجها هجوما عنيفا على مقر الكونغرس أوقع 5 قتلى.

ونتيجة للهجوم، تحوّلت واشنطن في الأيام الأخيرة إلى ما يشبه موقعا عسكريا محصنا، ترقبا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا غدا الأربعاء.

وقالت ميلانيا "إن وعد هذه الأمة ملك لجميع الذين من بيننا يتمسكون بنزاهتهم وقِيَمهم، ويغتنمون أي فرصة لإبداء التقدير لشخص آخر، ويتبعون عادات صالحة في حياتهم اليومية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

السودان.. لجنة تحقيق في مواجهات قبلية بدارفور وعودة الهدوء عقب نشر الجيش

قوات حكومية بدارفور غربي السودان (رويترز)

مسؤولة بإدارة بايدن: نحن على مسافة بعيدة من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أفريل هينز أثناء كلمتها أمام أعضاء الكونغرس اليوم (الفرنسية)

فرنسي يعثر على مقتنيات عائلية ثمينة في خزنة بيعت قبل 17 عاما

هذه القصة الغريبة جديرة بأن تتحوّل إلى سيناريو فيلم هوليودي (غيتي)

يوتيوب وفيسبوك خضعا للقانون.. تركيا تفرض حظرا على تويتر بموجب قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد

النطاق الترددي لتويتر وبنترست سينخفض في تركيا ​​بنسبة 50% في أبريل/نيسان و90% في مايو/أيار (رويترز)
الأكثر قراءة

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني بواشنطن والبنتاغون يعلن جاهزية القوات لتأمين حفل تنصيب بايدن

عناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن (الفرنسية)

تزامنا مع حملة لإغلاق مساجد.. وزيرة المواطنة الفرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات

وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب