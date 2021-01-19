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رغم رفض الانتقالي الجنوبي.. رئيس مجلس الشورى ونائباه يؤدون اليمين الدستورية أمام هادي

أداء اليمين تم في مقر إقامة هادي بالعاصمة السعودية الرياض (الجزيرة)
أداء اليمين تم في مقر إقامة هادي بالعاصمة السعودية الرياض (الجزيرة)
19/1/2021

أدّى رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر ونائباه عبد الله أبو الغيث ووحي أمان، اليوم الثلاثاء في الرياض، اليمين الدستورية، أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتم أداء اليمين في مقر إقامة هادي بالعاصمة السعودية الرياض، رغم ما أبداه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من اعتراض على هذه التعيينات قبل أيام.

وكان الرئيس هادي قد عيّن الجمعة الماضية رئيسا ونوابا لمجلس الشورى، غير أن تلك القرارات قوبلت بالمعارضة من المجلس الانتقالي والحزبين الناصري والاشتراكي.

ووصفها المجلس الانتقالي بالانقلاب الخطر والخروج عن مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، مؤكدا أن تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها.

وعقب أداء القسم الدستوري، وجّه هادي بضرورة تفعيل دور مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وتعزيز قدرات مؤسسة النيابة العامة، والفصل في جميع القضايا دون تأخير.

يذكر أن المجلس الانتقالي هدد بأنه سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة (لم يحددها)، في حال عدم معالجة القرارات التي اتُّخِذت من دون اتفاق سابق.

المصدر : وكالات

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