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كثافة أمنية وبدون حضور جماهيري.. هكذا سيكون حفل تنصيب بايدن مختلفا

الرئيس المنتخب جو بايدن سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا (رويترز)
الرئيس المنتخب جو بايدن سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا (رويترز)
محمد المنشاوي - واشنطن
19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202110:31 AM (مكة المكرمة)

ستكون مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، مختلفة بشكل كبير عن كل مراسم التنصيب السابقة؛ نظرا للاحترازات الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا، والمخاوف الأمنية المتزايدة بعد اقتحام المتطرفين الموالين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وبداية ستغيب الحشود الكبيرة من المواطنين ممن كانوا يحرصون على المشاركة في مشاهدة مراسم التنصيب كل 4 سنوات، كما يتوقع أن يغيب عن المراسم الرئيس ترامب، الذي تشير تقارير إلى مغادرته واشنطن مبكرا صباح يوم التنصيب.

الجزيرة نت تعرض ما ستبدو عليه المراسم هذه العام

ما هو الجدول المتوقع ليوم التنصيب؟

ستبدأ الاحتفالات الافتتاحية مع النشيد الوطني والصلاة في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن، ثم يتوقع أن تؤدي نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس اليمين الدستورية أمام قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور.

ثم يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، عند 12 ظهرا في الجانب الغربي من مبنى الكابيتول، ثم يلقي خطاب يوم التنصيب، الذي يتعرض فيه للخطوط العريضة لسياسته المستقبلية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوريا نحو ألف ضيف فقط، غالبيتهم من أعضاء الكونغرس وضيوفهم، ولم تتخذ هذه الخطوات فقط لأسباب أمنية؛ بل اتخذ القرار منذ أسابيع بسبب احترازات انتشار فيروس كورونا.

ثم ينتقل بايدن بعد ذلك إلى الجهة الشرقية في مبنى الكابيتول للقيام بتقليد قديم يتمثل بتحية ممثلي الفروع الرئيسة للقوات العسكرية.

وبعد ذلك، سيقوم الرئيس الجديد ونائبته بصحبة الرؤساء السابقين إلى جانب زوجاتهم، بالذهاب إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.
وسيقوم بايدن عقب ذلك بالسير من الشارع رقم 15 يرافقه ممثلون لكل أفرع القوات المسلحة إلى داخل البيت الأبيض، الواقع بين شارعي 15 و17 لبدء مهامه الرئاسية.

ماذا يمكن أن نتوقع في خطاب بايدن الأول؟

يعد الخطاب الافتتاحي للرئيس الجديد فرصة لعرض جدول أعماله ورؤيته للشعب والعالم، وطالما تضمنت الخطب السابقة للرؤساء الأميركيين عبارات شهيرة، منها ما قاله الرئيس جون كينيدي في يناير/كانون الثاني 1961 "لا تسألوا ما يمكن أن تفعله بلدكم من أجلكم، اسألوا عما يمكنكم القيام به من أجل بلدكم".

ومن المرجح أن الخطاب سيضع رؤيته "لهزيمة فيروس كورونا، وإعادة بناء أميركا مرة أخرى بشكل أفضل، وتوحيد الأمة المنقسمة".

هل سيشارك ترامب في مراسم تنصيب؟

لا. ويخالف ترامب 150 عاما من التقاليد السياسية الأميركية الراسخة، ومن المعتاد أن يجلس الرئيس المنتهية ولايته إلى جانب الرؤساء السابقين خلف الرئيس الجديد؛ مما يرمز إلى سلاسة الانتقال السلمي للسلطة.

وسيغادر ترامب البيت الأبيض صباح الأربعاء بمراسم رسمية ورمزية في قاعدة أندروز الجوية خارج العاصمة واشنطن بولاية ميريلاند المجاورة.

وينتظر أن يشارك نائب الرئيس، مايك بنس، في حفل التنصيب، وكذلك الرؤساء السابقون بوش وكلينتون وأوباما.

ولا يؤثر عدم حضور ترامب على مراسم التنصيب؛ إذ سيصبح رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ووجود الرئيس السابق في المراسم عرف سياسي غير ملزم.

ماذا عن الاستعدادات الأمنية لمراسم التنصيب؟

يأتي يوم 20 يناير/كانون الثاني بعد أسبوعين من اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب، وعلى هذا النحو هناك ترتيبات أمنية لم تشهدها مراسم تنصيب أي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة.

وتم الاستعانة بأكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني لعدة ولايات؛ استجابة للمخاوف الأمنية.

وأغلقت منطقة قلب العاصمة، التي تشمل المول الوطني أمام الجمهور، وحظرت المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض ومباني الكونغرس والشوارع المحيطة بهما.

وكانت عمدة مدينة واشنطن، موريل باوزر، مددت حالة الطوارئ العامة في المدينة، التي أعلنتها أثناء أحداث 6 يناير/كانون الثاني حتى 21 من الشهر نفسه؛ بسبب المخاوف من احتمال حدوث أعمال شغب إضافية، كما اتخذت الولايات إجراءات أمنية احترازية.

كيف سيختلف تنصيب بايدن عن مراسم التنصيب السابقة؟

  •  من ناحية حجم وأعداد الحاضرين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، فلن يتم السماح بمشاركة مئات الآلاف في حفل التنصيب، واقتصرت تذاكر أعضاء الكونغرس على تذكرة ضيف واحدة لكل عضو.
  •  كما ستغيب مظاهر الأبهة والطبيعة الاحتفالية، وذلك لاستيعاب المخاوف المتعلقة بالصحة العامة والأمن، وستكون المراسم بسيطة في مجملها.
  • ولن يكون هناك مواكب احتفالية تقليدية تتجه من مبنى الكابيتول إلى البيت الأبيض كما هي العادة، وبدلا من ذلك، سيكون هناك موكب افتراضي بعنوان "موكب عبر أميركا".
  • سيضم الموكب عروضا متنوعة وديناميكية من مختلف أنحاء البلاد، وستوجه "تحية لأبطال أميركا ممن يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة وباء كورونا".
  • لن تكون هناك حفلات مسائية كما جرت العادة، وكان يشارك فيها الرئيس الجديد وزوجته، وكبار المطربين والفنانين الأميركيين. وبدلا من ذلك، سيكون هناك حفل تلفزيون خاص ليلة الأربعاء يقدمه النجم السينمائي الشهير توم هانكس، عنوانه "الاحتفال بأميركا"، ويستغرق 90 دقيقة، وسيضم أعمالا موسيقية وكلمات قصيرة من بايدن وهاريس.
  • ينتظر كذلك أن تغني نجمة البوب ليدي غاغا النشيد الوطني، في حين تقوم المطربة والفنانة جنيفر لوبيز بالغناء والرقص.
المصدر : الجزيرة

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