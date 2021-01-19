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يغادر البيت الأبيض صباح الأربعاء.. ترامب لن يستقبل بايدن وبنس يحضر التنصيب

ترامب وميلانيا سيغادران صباح غد الأربعاء البيت الأبيض (رويترز)
ترامب وميلانيا سيغادران صباح غد الأربعاء البيت الأبيض (رويترز)
19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202111:55 PM (مكة المكرمة)

يغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانيا البيت الأبيض صباح غد الأربعاء، دون استقبال الرئيس المنتخب جو بايدن وزوجته جيل، متجاهلَـيْنِ أحد أعرق التقاليد الأميركية في عملية نقل السلطة.

وجرت العادة أن يستقبل الرئيس المنتهية ولايته نظيره المنتخب في البيت الأبيض قبل أن يتوجها سويا إلى الكونغرس.

غير أن ترامب قرر خرق هذا التقليد، وعليه سيرحب ببايدن رئيس العمليات والخدمات المنزلية في البيت الأبيض، تيموثي هارليث.

وأفادت شبكة "سي إن إن" (CNN) نقلا عن مصادر، بأن ترامب لا ينوي ترك خطاب لبايدن في المكتب البيضاوي، وهو تقليد يحمل قيمة كبيرة في مراسم التسلم، غير أن البيت الأبيض أعلن أنه سيوزع خطاب وداع من ترامب.

من جهته، قال مراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض إن ترامب قد يقوم بجولة في أجواء واشنطن على متن المروحية التي ستقله إلى قاعدة "أندروز" قبيل مغادرته إلى فلوريدا صباح الأربعاء.

من جانب آخر، رجح مسؤولون أميركيون ألا يحضر مايك بنس نائب ترامب، وداع الرئيس المنتهية ولايته، مشيرين إلى أنه سيكون موجودا لدى تنصيب بايدن الذي غادر ديلاوير إلى واشنطن استعدادا للتنصيب.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنه من المتوقع ألا يحضر نائب الرئيس بنس وداع ترامب، في قاعدة "أندروز" الجوية صباح غد الأربعاء.

المصدر : وكالات

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