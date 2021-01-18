البث الحي
أخبار|مصر

بينهم المرشد ونائبه والبلتاجي وورثة مرسي.. حكم بمصادرة أموال العشرات من قادة الإخوان بمصر

السلطات المصرية تعتبر الإخوان جماعة "إرهابية محظورة" (رويترز)
السلطات المصرية تعتبر الإخوان جماعة "إرهابية محظورة" (رويترز)
18/1/2021

قضت محكمة مصرية أمس الأحد، بمصادرة ونقل أموال 89 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" المحبوسين وورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، إلى خزينة الدولة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قضت بقبول الدعوى المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة وورثة مرسي، ونقلها لخزينة الدولة.

ومن بين من شملهم الحكم، مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وأحمد دياب، وباسم عودة، وأسامة ياسين وزيري التموين والشباب في عهد مرسي، كما شمل الحكم ورثة مرسي وهم زوجته نجلاء علي محمود وأبناؤه أحمد وشيماء وأسامة وعمر.

ووفق صحيفة اليوم السابع المصرية (خاصة) فإن هذا الحكم هو الأول من نوعه، وجاء بعد صدور حكم بالتحفظ بشكل نهائي على أموال الـ89، من دون أن تحدد موعد صدوره.

وأضافت أنه استنادا للحكم فقد قامت لجنة التحفظ بإقامة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، باعتبارها المحكمة المختصة طبقا لقانون تنظيم إجراءات التحفظ.

وأوضحت أن اللجنة طالبت وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية أموال الـ89 المتحفظ على أموالهم للخزانة العامة للدولة.

ولم يصدر عن جماعة الإخوان ولا أسرة مرسي تعقيب بشأن الحكم القضائي، الذي لم يتضح على الفور إن كان نهائيا أم قابلا للاستئناف.

من جهته، رفض مركز الشهاب لحقوق الإنسان -غير حكومي ومقره خارج مصر- في بيان، الحكم، مضيفا أنه استند إلى زعم الاتهام بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، وأدان الاستيلاء على أموال المواطنين على خلفية قضايا سياسية.

وتعتبر السلطات المصرية الإخوان "جماعة محظورة"، بحسب قرار صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب نحو 4 أشهر من الإطاحة بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

محكمة سعودية تخفض عقوبة السجن بحق طبيب سعودي يحمل الجنسية الأميركية

قضية فتيحي أثارت جدلا واسعا منذ اعتقاله عام 2017 بتهمة الحصول على الجنسية الأميركية دون إذن (الجزيرة)

تاريخ صفوت الشريف.. صراع ضابط المخابرات مع سعاد حسني وعمر خورشيد

من اليمين "الشريف" وحسني وخورشيد (الفرنسية)

أكلوا القطط والفئران والكلاب.. حصار باريس الرهيب قبل 150 عاما

السوربون إحدى البنايات التي طالها القصف الألماني خلال حصار باريس قبل 150 عاما (رويترز)

عُمان.. السلطان يعيّن رئيس أركان جديدا وقائدين للطيران والبحرية

سلطان عمان أصدر مرسوما سابقا بتعيين أكبر أبنائه وليا للعهد (الجزيرة)
الأكثر قراءة

قبل يومين من تنصيب بايدن.. 7 تطورات خطيرة تزيد سخونة المشهد في واشنطن

(الجزيرة)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

3 أشياء يميزها الجنين في بطن أمه قبل أن يولد

قرار لبايدن يتعلق بالمسلمين في يومه الأول.. مشهد محاكمة ترامب بدأ يتشكّل وعضو بالكونغرس يدعو لاعتقاله