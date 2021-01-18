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خلال استقباله أكار.. الكاظمي يؤكد رفض أي استهداف لتركيا انطلاقا من العراق

عناد (يمين) خلال استقباله أكار في بغداد (الأناضول)
عناد (يمين) خلال استقباله أكار في بغداد (الأناضول)
18/1/2021

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مكتبه مساء اليوم الاثنين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي يزور البلاد على رأس وفد عسكري.

وخلال اللقاء أعرب الكاظمي عن رفض العراق "أي تهديد أو نشاط إرهابي" يستهدف تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية، ودعا إلى تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات بين البلدين خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة.

من جانبه، أعرب أكار عن استعداد الجيش التركي لتقديم الدعم والمشورة في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمناورات المشتركة.

وكان وزير الدفاع التركي قد وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم على رأس وفد عسكري في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، والتقى لدى وصوله بنظيره العراقي جمعة عناد.

وقالت مصادر حكومية عراقية إن أكار وصل صباح اليوم الاثنين برفقة رئيس الأركان يشار غولر في زيارة رسمية تستمر يومين.

وأشارت إلى أن الوفد التركي سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي، لبحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها مكافحة "الإرهاب".

وأكدت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن يتجه وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له إلى إقليم كردستان غدا الثلاثاء، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك.

وتأتي زيارة أكار للعراق بعد زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة الشهر الماضي تلتها زيارة لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد، حيث التقى بمسؤولين أتراك، وزار عددا من المصانع العسكرية التركية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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