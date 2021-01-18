الحريري يأسف لمقال مسيء للسعودية نشره مركز يحمل اسم أبيه الراحل

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لا علاقة له بمقال "مسيء" للسعودية، نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن.

وقال المكتب -في بيان- إن سعد الحريري "يأسف شديد الأسف لتحميل اسم الرئيس الشهيد أية إساءة للمملكة وقيادتها".

وأضاف أن الحريري ورث من والده الرئيس الراحل "أمانة الوفاء للمملكة وشعبها"، مبرزا أن تاريخ هذه العلاقات الوطيدة "لن تشوهه الافتراءات".