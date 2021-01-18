الحريري يأسف لمقال مسيء للسعودية نشره مركز يحمل اسم أبيه الراحل

يبدو أن مسار الاستقطاب بين القوى السياسية بلبنان جعل من التوافق أشبه بـ”المهمة المستحيلة” بعد السجال الذي ثار بعد بثّ وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو مسربا من اجتماع دار بين ميشال عون وحسن دياب.
كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لا علاقة له بمقال "مسيء" للسعودية، نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن.
وقال المكتب -في بيان- إن سعد الحريري "يأسف شديد الأسف لتحميل اسم الرئيس الشهيد أية إساءة للمملكة وقيادتها".
وأضاف أن الحريري ورث من والده الرئيس الراحل "أمانة الوفاء للمملكة وشعبها"، مبرزا أن تاريخ هذه العلاقات الوطيدة "لن تشوهه الافتراءات".