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الحريري يأسف لمقال مسيء للسعودية نشره مركز يحمل اسم أبيه الراحل

بيان مكتب سعد الحريري قال إنه ورث من والده الراحل أمانة الوفاء للمملكة وشعبها (رويترز)
بيان مكتب سعد الحريري قال إنه ورث من والده الراحل أمانة الوفاء للمملكة وشعبها (رويترز)
17/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202110:24 AM (مكة المكرمة)

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لا علاقة له بمقال "مسيء" للسعودية، نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن.

وقال المكتب -في بيان- إن سعد الحريري "يأسف شديد الأسف لتحميل اسم الرئيس الشهيد أية إساءة للمملكة وقيادتها".

وأضاف أن الحريري ورث من والده الرئيس الراحل "أمانة الوفاء للمملكة وشعبها"، مبرزا أن تاريخ هذه العلاقات الوطيدة "لن تشوهه الافتراءات".

المصدر : النهار اللبنانية

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