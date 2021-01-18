أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل من وزير في تصريف العاجل من الأمور.

وكان رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد الأربعاء الماضي، وذلك بعد يوم واحد من تقديم أعضاء حكومته استقالاتهم.

وجاءت الاستقالة في ظل انسداد أفق العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة إثر استجواب وجّهه 3 من أعضاء البرلمان إلى رئيس الوزراء، وإعلان 38 نائبا من أصل 50 تأييدهم له، مما يعني وجود غطاء كاف للإطاحة برئيس الحكومة.

وكان مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي قال إن هذه الحكومة بعد استقالتها اليوم ستكون ثاني أقصر الحكومات عمرا في تاريخ الكويت.