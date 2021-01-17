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غرق سفينة بالبحر الأسود والسلطات التركية تبذل جهودا حثيثة لإنقاذ فريقها

منطقة البحر الأسود قبالة تركيا عادة ما تشهد حوادث بسبب الظروف الجوية الصعبة (الأناضول-أرشيف)
منطقة البحر الأسود قبالة تركيا عادة ما تشهد حوادث بسبب الظروف الجوية الصعبة (الأناضول-أرشيف)
17/1/2021

أفادت وزارة النقل والبنية التحتية التركية بإنقاذ 6 أشخاص من فريق سفينة غارقة قبالة سواحل ولاية بارطن غربي البحر الأسود وتحمل علم "جمهورية بالاو".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه تم التواصل مع الشركة المشغلة لسفينة "أرفين" (ARVİN)، والتي يقع مركزها بأوكرانيا.

وأضافت أن "الشركة المشغلة أفادت بأن فريق السفينة مكون من 12 شخصا، تم إنقاذ 6 منهم، في حين عُثر على جثتين".

ولفتت إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء "بورغاز" البلغاري (غربي البحر الأسود)، وغرقت قبالة سواحل ولاية بارطن شمالي تركيا بسبب سوء الأحوال الجوية. وأشارت إلى أن البحث للعثور على بقية أعضاء الطاقم متواصل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن سنان غونر والي ولاية بارطن، في تصريح صحفي، مصرع شخصين وإنقاذ 5 من فريق سفينة غرقت في البحر الأسود وتحمل العلم الروسي.

بدورها أكدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنها خصصت فرقاطة لدعم عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالسفينة الغارقة.

في حين توجهت فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث فور إبلاغها، رغم الظروف الجوية السيئة لإنقاذ العالقين في قوارب النجاة.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وقال والي بارطن إنه من الممكن مشاهدة قوارب النجاة التي عليها أفراد الطاقم، وجميعهم من الروس، على مسافة بين 600 و700 متر من الشاطئ، وإنه تم توجيه سفينة حربية لتصل إليهم.

وأضاف "طلبنا طائرة مروحية في حالة وجود فرصة للتحليق".

المصدر : وكالة الأناضول

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