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أخبار|نيجيريا

تنظيم الدولة يسيطر على بلدة نيجيرية عقب فرار قوات الجيش والسكان

الهجوم يظهر الصعوبات التي تواجهها القوات الحكومية بنيجيريا في محاولتها للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد (رويترز)
الهجوم يظهر الصعوبات التي تواجهها القوات الحكومية بنيجيريا في محاولتها للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد (رويترز)
17/1/2021

قالت مصادر أمنية نيجيرية إن القوات الحكومية اضطرت مع عدة مئات من السكان للفرار أمام هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة مارتي الواقعة في شمال شرقي نيجيريا.

وجاء الهجوم على البلدة الواقعة على بحيرة تشاد بولاية بورنو بعد شهرين من عودة السكان إلى ديارهم طبقا لبرنامج حكومي بعد نزوحهم منها من قبل.

ويعكس الهجوم الوضع الأمني المضطرب في شمال شرق نيجيريا، حيث تنشط جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة بغرب أفريقيا، كما يظهر الصعوبات التي تواجهها القوات الحكومية في محاولتها لإعادة آلاف النازحين إلى ديارهم.

وفرّ الجنود أثناء الهجوم الذي وقع مساء الجمعة، وقال بيان للجيش إن القوات قامت "بانسحاب تكتيكي" للتصدي لهجوم المسلحين خارج مارتي، وتابع أن القوات "دمرت 7 شاحنات عليها مدافع، وقتلت عددا غير محدد من المهاجمين.

من جهتها، نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة بيانا على تطبيق تليغرام أعلنت فيه مسؤولية التنظيم عن الهجوم، وقال البيان إن 7 أشخاص قتلوا وأسر آخر، واستولى مقاتلو التنظيم على أسلحة وذخائر وعربات رباعية الدفع.

وقالت مصادر من الجيش والشرطة إن معظم السكان فروا إلى مناطق قريبة.

المصدر : وكالات

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