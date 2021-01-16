البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

نيويورك تايمز: وزير الخارجية بومبيو أحرق كل الجسور قبل مغادرته

بومبيو ادعى أن إيران أصبحت الملاذ الرئيسي لتنظيم القاعدة (الجزيرة)
بومبيو ادعى أن إيران أصبحت الملاذ الرئيسي لتنظيم القاعدة (الجزيرة)
16/1/2021

قالت نيويورك تايمز (New York Times) في افتتاحيتها إنه في الوقت الذي يقترب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خروج شائن من الرئاسة، ينشغل وزير خارجيته مايك بومبيو بشكل صاخب بحرق الأرض من خلفه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن الإدانة الموجزة والشكلية لأعمال العنف باقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، فإن بومبيو لم يبد ندما أو قلقا بشأن ما حدث، كما لم يصدر عنه اعتراف بأن ترامب كان له دور محوري في تحريض الغوغاء.

وقالت إن بومبيو أطلق سلسلة من الإجراءات هدفها الحقيقي الوحيد جعل الحياة أصعب ما تكون على من سيخلفه بالخارجية، من خلال إعادة إدراج اسم كوبا بلائحة الدول الراعية للإرهاب، وتصنيف المتمردين الحوثيين باليمن منظمة إرهابية، كما خفف القيود المفروضة على الاتصالات بين الدبلوماسيين الأميركيين والمسؤولين التايوانيين وادعى أن إيران أصبحت الملاذ الرئيسي لتنظيم القاعدة.

ورأت الصحيفة أن بعض القرارات التي اتخذها بومبيو الأسبوع الماضي كان بالإمكان تفهمها لو أنها اتخذت في سياق سياسة خارجية متكاملة، لكن توقيت اتخاذها قبل أيام من تغيير الإدارة يجعل هدفها الوحيد هو زرع العقبات بخبث، وصفه بعض المعلقين السياسيين بالقنابل الموقوتة أو الفخاخ الملغومة، قبل استلام خليفته أنتوني بلينكن مهامه، والذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت أن وزير خارجية ترامب أعلن الثلاثاء الماضي أن تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي يقف وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قد وجد مقرًا جديدًا له في إيران وقال "إنهم شركاء في الإرهاب، شركاء في الكراهية" دون أن يقدم أي دليل على ذلك الاتهام.

وقد سارع مسؤولون حاليون وسابقون إلى تلطيف الادعاء أو نفيه، في حين استخدم بومبيو ادعاءه ذريعة لمواصلة شيطنة إيران، وهي فكرة سائدة في إدارة ترامب، الأمر الذي يجعل جهود بايدن لإنعاش الاتفاق النووي مع طهران أكثر صعوبة.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأن جهود بومبيو لحرق كل الجسور قبل مغادرته قد تمنحه وضعا جيدا في أعين الناخبين الأساسيين في حال سعيه، كما هو متوقع، لنيل منصب أعلى خلال السنوات المقبلة "ولكن الأنانية على حساب المصلحة الوطنية ليست من سمات الدبلوماسي الشريف أو الوطني".

المصدر : نيويورك تايمز
المزيد من أخبار

يؤيد سياساتها.. أرمين لاشيت يخلف ميركل في رئاسة الحزب الحاكم بألمانيا

لاشيت حصل على أغلبية تمثلت في 521 صوتا من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت (رويترز)

السعودية تقرر إعادة فتح سفارتها في قطر.. وزير خارجية الأردن بالرياض: موقفنا واحد بشأن فلسطين ويجمعنا الكثير

وزير خارجية السعودية بن فرحان (يمين) ونظيره الأردني الصفدي خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم السبت (الجزيرة)

وحيد الطويلة وجمهورية المسجلين خطرا في رواية "جنازة جديدة لعماد حمدي"

رواية "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي المصري وحيد الطويلة صدرت حديثا عن دار الشروق (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: هل دفع ترامب الحزب الجمهوري إلى نقطة الانهيار؟

أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في محاولة لتعطيل التصديق على فوز جو بايدن (الأناضول)
الأكثر قراءة

ثروته خدمت ترامب ونتنياهو ومشروع التهويد.. دفن إمبراطور القمار شيلدون أديلسون في جبل الزيتون بالقدس المحتلة

أديلسون كان داعما بارزا لقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس (الأوروبية)

4 أشياء يُمنع فعلها بعد الأكل مباشرة

كورونا.. أكثر من 400 ألف وفاة بالولايات المتحدة و"فايزر" تعلن تأخير تسليم جرعات التطعيم

تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتك" للفريق الصحي بأحد المستشفيات السويدية (غيتي)

كم يوما تستمر المناعة ضد كورونا بعد الإصابة أول مرة؟