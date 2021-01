بالفيديو.. دبلوماسي أميركي يتعلم اللهجة الحسانية في الصحراء الغربية

نشرت السفارة الأميركية في المغرب -اليوم السبت- فيديو لديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يتعلم بعضا من كلمات اللهجة الحسانية الصحراوية خلال رحلته إلى مدينة الداخلة في الصحراء الغربية قبل بضعة أيام.

ويظهر في الفيديو أحد سكان الداخلة ويدعى ضاهي أهل الخطاط، وهو يعلّم شينكر -الذي ارتدى الدراعة الصحراوية- بعض العبارات المعروفة في اللهجة الحسانية، من قبيل عبارة السؤال عن أحوال الناس، والتعبير عن الإشادة بمذاق الشاي الصحراوي.

"ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعلم بعض اللهجة الحسانية خلال رحلته إلى الداخلة"

David Schenker, the top U.S. diplomat for the Middle East and North Africa, learned some Hassaniya dialect during his trip to #Dakhla pic.twitter.com/3bxExVVPMD

