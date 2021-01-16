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بالفيديو.. دبلوماسي أميركي يتعلم اللهجة الحسانية في الصحراء الغربية

شينكر (الثالث من اليمين) وعن يمينه وزير الخارجية المغربي قبل أيام في مدينة الداخلة (السفارة الأميركية بالرباط)
شينكر (الثالث من اليمين) وعن يمينه وزير الخارجية المغربي قبل أيام في مدينة الداخلة (السفارة الأميركية بالرباط)
16/1/2021

نشرت السفارة الأميركية في المغرب -اليوم السبت- فيديو لديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يتعلم بعضا من كلمات اللهجة الحسانية الصحراوية خلال رحلته إلى مدينة الداخلة في الصحراء الغربية قبل بضعة أيام.

ويظهر في الفيديو أحد سكان الداخلة ويدعى ضاهي أهل الخطاط، وهو يعلّم شينكر -الذي ارتدى الدراعة الصحراوية- بعض العبارات المعروفة في اللهجة الحسانية، من قبيل عبارة السؤال عن أحوال الناس، والتعبير عن الإشادة بمذاق الشاي الصحراوي.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي نشر في صفحة السفارة على فيسبوك وحسابها على تويتر، وتحدث بعض المتفاعلين عن مكانة اللهجة الحسانية لدى المجتمع الصحراوي، وركز البعض الآخر على مظاهر الجود والكرم في ذلك المجتمع.

وكان ديفيد شينكر قد زار مدينة الداخلة ثاني أكبر مدينة بالصحراء الغربية في 10 يناير/كانون الثاني الحالي، رفقة السفير الأميركي في الرباط ديفيد فيشر، لإطلاق بناء قنصلية أميركية في المدينة، وذلك في أعقاب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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