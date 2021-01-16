أفغانستان.. مقتل 13 شرطيا في هجوم مباغت لمسلحين

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم السبت مقتل 13 من أفرادها، في هجوم شنه متسللون مسلحون يعتقد أنهم من حركة طالبان بولاية هيرات شمال غرب البلاد.

وقد وقع الهجوم على موقعهم في مقاطعة غوريان، مساء الجمعة، وأوضحت شرطة هيرات أن 3 "متسللين من طالبان" نفذوا الهجوم، قائلة إنهم استولوا على أسلحة عناصر الشرطة ولاذوا بالفرار.

وأضافت الشرطة أن العناصر كانوا يتناولون وجبة العشاء مساء الجمعة عندما فتح المسلحون النار عليهم فى غوريان التي تعد واحدة من أكثر المناطق اضطرابا بالإقليم الواقع في معظمه تحت سيطرة طالبان.

وفي سياق متصل، نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر في الداخلية أن اثنين من أفراد الشرطة قتلا، وثالثا أصيب في تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق قرب جامعة كابل.

ويأتي الهجومان بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 2500 جندي، وفقًا للاتفاق مع طالبان الموقع بالعاصمة القطرية في فبراير/شباط الماضي.

وقالت مصادر وأعضاء بمجلس المحافظة إن ما لا يقل عن 14 من أفراد قوات الدفاع والأمن الوطنية قتلوا بهجمات طالبان في قندوز وقندهار خلال 24 ساعة الماضية.

وتشير أرقام الأجهزة الأمنية إلى أن أجزاء من 21 محافظة شهدت اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع أمس إن 118 من عناصر طالبان قتلوا بالاشتباكات، كما أصيب أكثر من 30 آخرين.