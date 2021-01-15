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قرب منطقة مناوراته.. الجيش الإيراني يرصد غواصة مجهولة شمال المحيط الهندي

لقطة من فيديو نشرته وكالة تسنيم يظهر غواصة أجنبية قرب منطقة مناورات إيرانية (الصحافة الإيرانية)
لقطة من فيديو نشرته وكالة تسنيم يظهر غواصة أجنبية قرب منطقة مناورات إيرانية (الصحافة الإيرانية)
15/1/2021

قال الجيش الإيراني أمس إنه وجه إنذارا لغواصة مجهولة اقتربت من منطقة مناورات بحرية يجريها شمال المحيط الهندي، وذلك بعد يوم من بدء مناورات بحرية بالصواريخ قصيرة المدى في بحر عُمان.

وأضاف أنه وجّه إنذارا للغواصة، وطلب منها الابتعاد عن المنطقة والالتزام بالمسافة القانونية، وأشار الجيش إلى أن الغواصة استجابت للإنذار، وابتعدت فورا عن محيط المناورات.

وقد نشرت وكالة أنباء تسنيم مقطع فيديو قالت إنه يظهر عملية تعرف البحرية الإيرانية على غواصة أجنبية خلال تدريبات عسكرية، ويُظهر مقطع فيديو نشرته هذه الوكالة محاولة طيارين الاتصال بالغواصة أثناء تحليقهم فوق الماء، عندما كانت تظهر بوضوح من فوق سطح البحر.

ونقلت هذه الوكالة الإيرانية عن بيان للبحرية أن الغواصة رُصدت عن طريق مروحيات عندما كانت على مقربة من منطقة المناورات.

غواصة أميركية

وكانت الولايات المتحدة قالت الشهر الماضي إنها نشرت الغواصة النووية "يو إس إس جورجيا" (USS Georgia) في منطقة الخليج، وذلك لإظهار الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات بالمنطقة. وكان هذا الإعلان الأميركي نادر الحدوث بالنظر للطابع السري لتحركات الغواصات.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) إن متحدثة باسم الأسطول الأميركي الخامس، والموجود بالبحرين، رفضت التعليق على رصد إيران للغواصة الأجنبية المجهولة، وأضافت المتحدثة "نحن لا ندلي بأي تصريحات بشأن عمليات الغواصات".

وكان التلفزيون الإيراني قال أول أمس الأربعاء "الجيش بدأ مناورات بحرية بالصواريخ قصيرة المدى" مشيرا إلى أن اليوم الأول من المناورات شهد استعراض سفينة "مكران" (Makraan) الحربية، للدعم والإسناد، وذلك بحضور قادة الجيش ورئيس هيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة. وتشمل مناورات وحدات العمليات بالسواحل والبحر إطلاق صواريخ من طراز كروز بحرية سطح سطح، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية محلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات المسيّرة.

وأوضح الجيش أن السفينة مكران قادرة على حمل 82 ألف طن من التجهيزات العسكرية، وحملِ المروحيات العسكرية. يذكر أن الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق أنه سيستعرض أيضا مدمرة "زره" (Zereh) خلال هذه المناورات.

وقال المتحدث باسم المناورات البحرية الأميرال حمزة علي كاوياني "هذه المناورات تجري دون إعلان مسبق، حيث انتشرت الوحدات بمنطقة المناورات في وقت قصير للغاية منذ إخطار الوحدات المشاركة".

المصدر : الجزيرة + أسوشيتد برس + الصحافة الإيرانية + وكالة سند

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