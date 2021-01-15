بمقر الناتو.. تركيا واليونان تعقدان اجتماعات عسكرية لتجنب التوتر شرق المتوسط

نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية تركية أن أنقرة وأثينا ستستأنفان الأسبوع القادم اللقاءات التقنية على المستوى العسكري، بعدما اتفقتا الاثنين الماضي على عقد محادثات استكشافية لحل خلافهما بشأن حدودهما البحرية بعد 10 أيام.

وأضافت المصادر العسكرية أنه من المقرر أن تعقد اللقاءات التقنية العسكرية بين الطرفين في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وكلا البلدين عضو في الحلف.

وتتطرق اللقاءات التقنية العسكرية بين اليونان وتركيا إلى الجوانب المتعلقة بتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات بينهما شرق البحر المتوسط، فقد أجرت قوات البلدين تمارين عسكرية خاصة بكل منها مع شركاء إقليميين، وتصادم زورقان حربيان لهما في أغسطس/آب الماضي.

بالمقابل، فإن المحادثات السياسية الاستكشافية (التمهيدية) بين الجانبين تسعى لإيجاد حل الخلاف بشأن السيادة على مناطق شرق المتوسط يطالب بها كل طرف.

وعقدت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئناف المحادثات العام الماضي تعثرت بسبب إرسال تركيا سفينة لاستكشاف موارد الطاقة بمناطق متنازع عليها شرق المتوسط، مما أثار غضب اليونان والاتحاد الأوروبي.

مفاوضات استكشافية

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت في وقت سابق أن جولات المفاوضات الاستكشافية بين مع أثينا ستجرى في 25 من الشهر الحالي بمدينة إسطنبول، في وقت أبدت نظيرتها اليونانية استعدادها للانخراط في المحادثات الاستكشافية المشتركة بشأن الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي إنه يأمل أن يكون استئناف المحادثات مع اليونان بشأن خلاف على مطالبات بحرية "إيذانا ببداية عهد جديد" وحث أثينا على عدم تصعيد التوتر بالمنطقة. وقال لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة "يجب أن نتوقف عن جعل البحر المتوسط منطقة للتنافس، وأن ننتقل إلى ما يخدم مصالحنا في الأجل الطويل".

يُذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي فرضوا الشهر الماضي عقوبات على شخصيات تركية، ردا على ما قالوا إنها "أنشطة واستفزازات أحادية" في مياه متنازع عليها قرب قبرص واليونان.