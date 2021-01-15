ترامب يحظر على مساعديه تذكيره باستقالة نيكسون ويستعد لإقامة حفل وداع بالتزامن مع تنصيب بايدن

ذكرت مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض بشدة الاستقالة من منصبه، وأنه حظر على مساعديه ذكر الرئيس الجمهوري الأسبق ريتشارد نيكسون الذي استقال في السبعينيات، كما قال مصدر إن ترامب يخطط لمغادرة واشنطن قبل يوم تنصيب جو بايدن كي لا يستعير منه الطائرة الرئاسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مصادر أن ترامب نبه مساعديه الذين أثاروا خلال محادثة عرضية احتمال استقالته إلى أنه يحظر عليهم ذكر نيكسون الذي استقال في أغسطس/آب 1974 على خلفية فضيحة "ووترغيت" (Watergate)، والمتعلقة بوضع أجهزة تنصت سرية في مكاتب الحزب الديمقراطي بمبنى "ووترغيت" في واشنطن.

كما ذكرت "سي إن إن" في تقرير لها أن ترامب أبلغ مقربين منه بأنه لا يمكن ضمان أن يقوم نائبه مايك بنس بالعفو عنه بأي حال كما حصل مع الرئيس السابق نيكسون بعيد استقالته، فقد منحه نائبه جيرالد فورد عفوا رئاسيا.

من ناحية أخرى، نقلت الشبكة الأميركية عن مصادر مطلعة أن ترامب طلب إقامة حفل وداع كبير له في يوم تنصيب بايدن الأربعاء المقبل، قبل أن يركب لآخر مرة الطائرة الرئاسية التي ستنقله إلى منتجع في منطقة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا.

وأضافت أن مساعديه طلبوا منه أن يلقي خطاب وداع للحديث عن أبرز إنجازاته، سواء كان مباشرا أو مسجلا، غير أنه لم يبدِ اهتماما بالأمر.

لكن موقع "بيزنس إنسايدر" (business insider) ذكر أن ترامب ينوي مغادرة البيت الأبيض قبل يوم التنصيب، كي لا يغادر واشنطن بصفته رئيسا سابقا، وكي لا يضطر لأن يطلب استعارة الطائرة الرئاسية من بايدن.

أما رويترز فنقلت عن مصدر مطلع أن ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم التنصيب، وأنه يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

وكان مايك بنس نائب ترامب قد قام أمس الخميس بمهام عادة ما يتولاها الرئيس نفسه، ومنها تفقد قوات الحرس الوطني المنتشرة في محيط مبنى الكونغرس بعد أسبوع من اقتحامه من طرف أنصار ترامب، كما زار أفرادا من الشركات المتعاقد معها، لتنفيذ أشغال داخل البيت الأبيض لكي يودعهم.