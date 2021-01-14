مجلس النواب يوافق على إجراءات عزل ترامب.. بيلوسي تؤكد أن الرئيس "خطر واضح" والجمهوريون غير مستعجلين للمحاكمة

صوّت مجلس النواب الأميركي -مساء الأربعاء- بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقرّ لائحة اتهامه، واعتبر الديمقراطيون ذلك تأكيدا على سيادة القانون، لكن الجمهوريين أكدوا أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة لترامب خلال الفترة القصيرة المتبقية لولايته، بينما يأمل الرئيس المنتخب جو بايدن أن يصادق الكونغرس على ترشيحاته الوزارية بالتزامن مع محاكمة ترامب.

وبات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال إلى مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد"، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الجاري.

وبأغلبية 232 صوتا مقابل 191، صوّت جميع النواب الديمقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار "العزل".

واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي أنّ القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية بقصد عزله، يثبت أنّه "ما من أحد فوق القانون".

وقالت بيلوسي عند توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشيوخ إنّ "مجلس النواب أظهر اليوم -بمشاركة من الحزبين- أنّه ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة"، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل "خطرا واضحا وفوريا" على البلاد.

"فرامل" جمهورية

من جهته، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل -الأربعاء- أنّ من غير الممكن إجراء محاكمة "عادلة أو جادّة" للرئيس دونالد ترامب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض، وقبل تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الأسبوع المقبل.

وقال ماكونيل "بالنظر إلى القواعد والإجراءات والسوابق في مجلس الشيوخ التي ترعى المحاكمات الرامية لعزل الرؤساء، فبكلّ بساطة ليست هناك أيّ فرصة لإنجاز محاكمة عادلة أو جادّة قبل أن يؤدّي الرئيس المنتخب بايدن اليمين الدستورية الأسبوع المقبل".

وبعيد توجيه مجلس النواب قرارا اتهاميا إلى ترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ بقصد عزله، أكّد ماكونيل أنّه لن يدعو مجلس الشيوخ للالتئام قبل الموعد المقرّر لاستئناف جلساته في 19 يناير/كانون الثاني، مبرّرا قراره هذا بأنّه "حتى لو بدأت إجراءات (المحاكمة) في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع وسارت بسرعة، فلن يتمّ التوصّل إلى حُكم نهائي إلا بعد أن يكون الرئيس ترامب قد غادر منصبه".

وكان ماكونيل قد أكد في وقت سابق أنه لن يستبعد أن يصوّت لصالح إدانة ترامب، في حال جرت محاكمته أمام المجلس المذكور.

وكتب ماكونيل في رسالة إلى زملائه الجمهوريين "لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".

وماكونيل كان حتى الأمس القريب أحد أبرز حلفاء ترامب. وخلال محاكمة الأخير للمرة الأولى بداية 2020، أحكم قبضته على صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بحيث لم يصوّت سوى عضو جمهوري واحد إلى جانب الديمقراطيين لإدانة الرئيس.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام إنه "سعيد لسماع أن ماكونيل لن يوافق على محاكمة سريعة لعزل الرئيس ترامب".

وأضاف أن إجراءات العزل والمحاكمة في غضون أسبوع كانت ستلحق ضررا بالمؤسسات الأميركية، ويمكن أن تؤدي لمزيد من العنف.

من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي الحالي تشاك شومر "ستكون هناك محاكمة لعزل ترامب في مجلس الشيوخ، وسيتم التصويت على إدانته بالجرائم والجنح الكبرى".

وأضاف شومر في بيان أنه رغم جهود ترامب "والمتمردين، فإن الولايات المتحدة كانت وستبقى ديمقراطية إلى الأبد".

ودعا عضوا مجلس الشيوخ رون جونسون وليندسي غراهام إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكونغرس، وقالا في بيان مشترك "يجب أن تتألف اللجنة من خبراء أمنيين غير حزبيين معترف بهم على المستوى الوطني".

بايدن

ودعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن -ليل الأربعاء- قيادة مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها والقرارات التي يعتزم اتّخاذها في مستهلّ عهده، بالتوازي مع واجبات المجلس في إجراء محاكمة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي أول تعليق له على القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ ترامب لمحاكمته، قال بايدن -في بيان- إنّ الولايات المتّحدة ترزح تحت وطأة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعا التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدّي لهذه التحدّيات بعد توليه منصبه في 20 من الشهر الجاري. ولن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلا بعد هذا التاريخ.

وقال بايدن في بيانه "آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكّنها من أن تتعامل في آن واحد مع مسؤولياتها الدستورية بشأن إجراء العزل، ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة".