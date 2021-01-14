مباحثات ليبية مصرية في القاهرة.. ترتيب لفتح المجالين الجوي والبحري وسفارة بطرابلس

قال أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إنه رتّب مع المسؤولين المصريين مسألة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

ويجري معيتيق في العاصمة المصرية القاهرة مباحثات بشأن فتح المجالين الجوي والبحري بين ليبيا ومصر، وفق المصادر الصحفية.

ويتضمن جدول أعمال معيتيق في القاهرة تسهيل العلاقات والإجراءات بين غرف التجارة في العاصمتين المصرية والليبية.

من جانب آخر، دعا وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة إلى وضع ترتيبات تضمن حماية الحدود الليبية، بالتنسيق مع دول الجوار الأفريقي، للحد من الهجرة غير النظامية.

وأضاف سيالة في كلمة أمام الملتقى الليبي الأفريقي بالعاصمة الليبية طرابلس، أن بلاده ستراجع حضورها في الدول الأفريقية بحيث يراعي الكيف قبل الكم، ويضمن تحقيق المصالح الليبية.

جاويش أوغلو شدد على ضرورة حماية وقف إطلاق النار في ليبيا (الأناضول)

نافذة الفرص

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده عازمة على الاستمرار في إبقاء نافذة الفرص مفتوحة من أجل حل سياسي قابل للتطبيق وشامل ودائم وسلمي في ليبيا.

وفي تصريح بشأن السياسة الخارجية التركية خلال العام الماضي أدلى به لمجلة الصحافة العالمية، أشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا تدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف أن النتائج الأولية لمنتدى الحوار السياسي الليبي جاءت إيجابية، مرحبا بقرار الأطراف إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وشدد جاويش أوغلو على ضرورة حماية وقف إطلاق النار في ليبيا، وعلى أن تركيا رفضت منذ البداية مساعي فرض الحل العسكري للصراع.

وأوضح أنه لولا ضمان تركيا التوازن لكانت ليبيا قد انجرت إلى الفوضى من خلال عرقلة العملية السياسية لمدة طويلة.