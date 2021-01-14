سناب شات يحظر حساب ترامب.. مدير تويتر: إيقاف حساب الرئيس سابقة خطيرة ولكنه قرار صحيح

قال المدير التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي إن قرار حظر حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قرارا صحيحا، لكنه سابقة خطيرة، فيما أعلنت إدارة تطبيق سناب شات حظر حساب الرئيس الأميركي بشكل دائم، وذلك بعد تعليقه الأسبوع الماضي عقب اقتحام مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي.

وأضاف دورسي في سلسلة تغريدات على حسابه أنه لا يشعر بالفخر لحظر حساب الرئيس ترامب الذي يتابعه أكثر من 88 مليونا "لكن القرار اتخذ استنادا إلى تهديدات السلامة الجسدية داخل وخارج تويتر".

وأضاف أن "الاضطرار إلى حظر حساب ترامب له تداعيات حقيقية ومهمة، وأن الحظر هو في الحقيقة فشل للجميع في تعزيز النقاشات السليمة".

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

وعلق تويتر بشكل دائم حساب ترامب يوم الجمعة الماضي بعد يومين من اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأميركي مبنى الكونغرس، في أعمال شغب أوقعت 5 قتلى وألحقت خرابا بالمبنى وصدمت الولايات المتحدة وأضرت بسمعتها في العالم.

وبرر تويتر قرار التعليق الدائم لحساب ترامب بالحيلولة دون حدوث المزيد من التحريض على العنف من جانب الرئيس الأميركي.

المنصة المفضلة

وكان تويتر المنصة المفضلة لترامب للإعلان عن قرارات أو إقالات أو مواقف أو مهاجمة وسائل إعلام أو إهانة خصومه بشكل يومي، وأثار قرار تويتر ردود فعل سياسية متباينة في الولايات المتحدة وخارجها.

وكان ترامب حاول الالتفاف على قرار تويتر بتعليق حسابه بأن غرد مستخدما الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة في تويتر، لكن المنصة سارعت إلى حذف تغريداته.

وقال موقع تويتر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "استخدام حساب آخر في محاولة للالتفاف" على حساب تم تعليقه هو أمر "مخالف لقواعدنا".

وذكرت محطة "سي إن إن" (CNN) أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي حاولوا استخدام حسابات تديرها حملة ترامب الانتخابية عبر موقع تويتر لنشر تغريدات باسمه.

وأضافت المحطة الإخبارية الأميركية أن صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر تدخل لمنع فتح حسابات لترامب على مواقع التواصل الاجتماعي البديلة التي تشكل ملاذا لمن سمتهم المتطرفين.

حتى اللحظة أكثر من 12 موقع من مواقع التواصل قامت بحظر أو تقييد وصول ترمب لحساباته. pic.twitter.com/QCJWJa0XJb — فرويد (@FreudKsa) January 10, 2021

سناب شات

وفي سياق متصل، أعلنت شركة سناب شات أمس الأربعاء أنها ستحظر حساب الرئيس ترامب لديها بشكل دائم.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الشركة أوضحت أنها قررت حظر الحساب نهائيا "حفاظا على السلامة العامة، واستنادا إلى محاولاته (ترامب) لنشر معلومات مضللة، وخطاب الكراهية والتحريض على العنف".

وكانت شركة سناب شات قد أعلنت عن تعليق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الحالي.

وعقب الاقتحام قامت العديد من منصات التواصل الاجتماعي -أبرزها فيسبوك وإنستغرام- بتقييد الوصول إلى حسابات ترامب التي يتابعها عشرات ملايين الأشخاص في العالم.

غوغل ويوتيوب

وقرر محرك البحث غوغل أن يمنع ابتداء من 14 يناير/كانون الثاني الجاري جميع الإعلانات السياسية وأي محتوى يشير إلى اقتحام الكونغرس من قبل محتجين مؤيدين للرئيس ترامب.

ويشمل الحظر مختلف منصات غوغل للدعاية، ومن بينها موقع يوتيوب.

وأعلن غوغل أن نسخة جديدة من سياساته -التي تتعلق بالأحداث الحساسة- دخلت حيز التنفيذ بعد اقتحام الكونغرس.

وكانت شركة يوتيوب قد حظرت بشكل مؤقت أول أمس الثلاثاء قناة ترامب على خلفية انتهاكه سياسات الشركة، وسيمتد الحظر لأسبوع على الأقل، كما جرى تعطيل التعليقات إلى أجل غير مسمى على قناة ترامب للأسباب ذاتها.

من ناحية أخرى، قالت متحدثة باسم موقع فيسبوك لوكالة رويترز إن الموقع يشهد منذ الهجوم على مبنى الكونغرس زيادة في إشارات توحي باحتمال ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمساع لتحدي نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأوضحت أن الإشارات التي تعقبها فيسبوك تتضمن نشرات رقمية تروج للأحداث، وبعضها يشمل دعوات لحمل السلاح أو شارات مليشيات أو جماعات الكراهية.

وصرح المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون أمس الأربعاء بأنه طلب من شركات فيسبوك وغوغل وتويتر شرح الأسباب التي دفعتها لفرض حظر على حسابات ترامب.

وأضاف أن الخطوة التي قامت بها هذه الشركات "تبدو منسقة"، وتهدف "لإسكات أولئك الذين لا يتماشى كلامهم ومعتقداتهم السياسية مع قادة الشركات التكنولوجية الكبرى".