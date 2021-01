سناب شات يحظر حساب ترامب.. مدير تويتر: إيقاف حساب الرئيس سابقة خطيرة ولكنه قرار صحيح

قال المدير التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي إن قرار حظر حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قرارا صحيحا، لكنه سابقة خطيرة، فيما أعلنت إدارة تطبيق سناب شات حظر حساب الرئيس الأميركي بشكل دائم، وذلك بعد تعليقه الأسبوع الماضي عقب اقتحام مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي.

وأضاف دورسي في سلسلة تغريدات على حسابه أنه لا يشعر بالفخر لحظر حساب الرئيس ترامب الذي يتابعه أكثر من 88 مليونا "لكن القرار اتخذ استنادا إلى تهديدات السلامة الجسدية داخل وخارج تويتر".

وأضاف أن "الاضطرار إلى حظر حساب ترامب له تداعيات حقيقية ومهمة، وأن الحظر هو في الحقيقة فشل للجميع في تعزيز النقاشات السليمة".

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

