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توسع استيطاني غير مسبوق.. تقرير رايتس ووتش 2020: إسرائيل تمارس قمعا وتمييزا ممنهجا ضد الفلسطينيين

نادرا ما تحاسب سلطات الاحتلال قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين (رويترز)
نادرا ما تحاسب سلطات الاحتلال قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين (رويترز)
14/1/2021

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مارست قمعا وتمييزا بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي.

وأضافت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أحداث 2020 في فلسطين وإسرائيل، أن سلطات الاحتلال تجاوزت المبررات الأمنية التي قدمتها في كثير من الأحيان لتلك الممارسات.

ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى معطيات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية وثقت ممارسات الاحتلال على مدى العام.

حصار غزة

وتناول تقرير المنظمة الحقوقية بشكل موسع الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمستمر للعام الـ13 على التوالي، إضافة إلى القيود الشديدة على دخول وخروج البضائع.

وترى المنظمة أن القيود الإسرائيلية سَلبت مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة حقهم في حرية التنقل، وقيدت حصولهم على الكهرباء والماء، ودمرت الاقتصاد.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن جمهورية مصر العربية قيّدت أيضا بشدة حركة الأشخاص والبضائع عند معبر رفح مع غزة.

التوسّع الاستيطاني في عام 2020 فاق أي عام آخر (الجزيرة)

الاستيطان في الضفة

وعن الضفة الغربية، قالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية تمضي في نقل المزيد من المواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي جريمة حرب.

ونقلت عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية قولها إنه تم خلال 2020 الدفع قدما بخطط لبناء 12 ألفا و159 وحدة سكنية في المستوطنات حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يفوق أي عام آخر منذ أن بدأت المنظمة بتتبع هذه الإحصائيات منذ 2012.

وتشير معطيات إسرائيلية إلى وجود 661 ألف مستوطن و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

السلطات الإسرائيلية هدمت 568 منزلا ومبنى فلسطينيا خلال 2020 (الجزيرة)

هدم وتهجير وقتل

ووفقا لمعطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA) فإنه حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الإسرائيلية هدمت 568 منزلا ومبنى فلسطينيا، مما أدى إلى تهجير 759 شخصا، بذريعة افتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، يكاد يستحيل الحصول عليها.

وأشار التقرير إلى استشهاد 20 فلسطينيا وجرح 2001 فلسطيني على الأقل حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب أوتشا.

وأضافت هيومن رايتس أنه نادرا ما تحاسِب سلطات الاحتلال الإسرائيلية قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة، أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وأشارت إلى احتجاز جثث 67 من الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ 2015 كوسيلة ضغط لتأمين إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثتَي جنديين إسرائيليين يُفترض أنهما قُتلا في معارك العام 2014.

ترحيل قسري

وذكرت أن 46 تجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية معرضة بشدة لخطر الترحيل القسري بسبب السياسات الإسرائيلية التعسفية.

وأضاف أنه حتى يونيو/حزيران السابق، أبقت السلطات الإسرائيلية تقريبا على 600 نقطة تفتيش وحاجز دائم داخل الضفة الغربية.

وفي القدس، قالت المنظمة إن محاكم إسرائيلية أمرت في قضايا عدة بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في حي سلوان.

المصدر : وكالة الأناضول

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