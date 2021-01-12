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نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا

تيلرسون حثّ على محاولة الحفاظ على العلاقة الخاصة مع تركيا (رويترز)
تيلرسون حثّ على محاولة الحفاظ على العلاقة الخاصة مع تركيا (رويترز)
12/1/2021

قال وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون في مقابلة نادرة له، إن نصيحته للرئيس المنتخب جو بايدن بشأن الشرق الأوسط هي "محاولة احتواء إيران والأمل في ألا يفعل الإسرائيليون شيئا مستفزا".

وقالت صحيفة "هآريتس" (Haaretz) في نسختها الإنجليزية، إن تيلرسون قال في مقابلته مع فورين بوليسي إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب -الذي عمل وزيرا في حكومته- ترك العالم في وضع أسوأ مما كان عليه عندما تولى منصبه، وهو أمر لم يكن الوزير السابق يعتقد أنه ممكن.

وأوضح تيلرسون أنه "قلق للغاية" من ابتعاد تركيا عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) تجاه روسيا، وذلك ما يفهم من شرائها لأنظمة الدفاع الروسية "إس-400" (S-400)، ووصف العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا بأنها "مهمة للغاية"، مضيفا أنه يجب على واشنطن العمل من أجل الحفاظ على حوار مع أنقرة وإبقائها في حظيرة الناتو.

ورأى تيلرسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ في التفكير في من يمكنه اختيارهم داخل الناتو والبدء في استدراجهم، إذا ما حقق نجاحا مع تركيا، وأشار إلى أن منظومة "إس-400" كانت فرصة مهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليبعث إشارة إلى الولايات المتحدة بأنه "لا يتطلع إلى الميل نحو روسيا والابتعاد عنا".

وأكد الوزير الذي أقاله ترامب عام 2018 أن أردوغان قد أصدرت له تحذيرات كثيرة ومتعددة بشأن الخطوة الاستفزازية التي تتخذها تركيا، ولكن بوتين سعى بشدة إلى بيع هذا النظام لتركيا، لا لأسباب اقتصادية بل من أجل أسباب جيوسياسية، لأنه كان يعلم أن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل في العلاقة بين تركيا والناتو.

وأثناء عمله كوزير للخارجية، أقر تيلرسون علنا بخلافاته مع ترامب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وقال بعد إقالته إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لعب" دور ترامب في عدة مناسبات، واصفا إياه بأنه "ماهر بشكل غير عادي (…) ولكنه مع قدر من المكيافيلية"، مما يستدعي قدرا من الشك أثناء الحوار معه.

وقال تيلرسون أيضا إن نتنياهو يستخدم "المعلومات الخاطئة" في محادثاته مع ترامب، و"يحاول إقناعه بأننا الأخيار وهم الأشرار"، وأضاف متحدثا عن إسرائيل "يزعجني أن الحليف المقرب والمهم بالنسبة لنا يفعل بنا ذلك".

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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