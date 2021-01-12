لقاء إيطالي ليبي بروما لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات العسكرية بين البلدين

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع الإيطالية في روما، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، على العمل لإنجاح الاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين.

وأشاد معيتيق وفق ما نقله مكتبه الإعلامي، بالعلاقات الليبية الإيطالية وبالدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري، وأكد على تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الاجتماع الذي عقده معيتيق وغويريني، ناقش الاتفاقيات الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية وآليات تنفيذ بنودها.

تعزيز العلاقات

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي شدد على اهتمام بلاده بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.

وجدد كونتي -خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في روما مؤخرا- حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ترحيب كونتي بالجهود السياسية المبذولة برعاية الأمم المتحدة، والاتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأشار السراج إلى أن نجاح مسارات حل الأزمة يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي -في تغريدة على تويتر- لقاءه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في قصر كيجي بأنه كان بنّاءً، ولفت كونتي الانتباه إلى إعادة تأكيد الجانب الإيطالي خلال اللقاء على أهمية المضي قدما وبخطوات حثيثة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

بالمقابل، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه في باريس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن صالح وصل مساء الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.