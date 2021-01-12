الغنوشي: الشعب التونسي لم يعد يهتم بالحرية بل بمنجزات الاقتصاد

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء إن المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد أثرت سلبا في أكبر منجز حققته الثورة التونسية وهو الحرية.

وفسر الغنوشي ذلك خلال ندوة اليوم في العاصمة تونس بأن الشعب لم يعد يهتم بالحرية، وأصبح لا يريد سوى المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد الدولة تستطيع تحقيقها نظرا لأوضاعها المتأزمة.

وتابع رئيس البرلمان التونسي أنه ليس من السهل الاحتفاظ بشعلة الثورة حتى الآن، في ظل العواصف في العالم العربي ورغم المناخ العربي وحرياته المتراجعة، ورأى أن المجتمع التونسي أصبح أقوى من الدولة، نظرا لأن المطالبات الاجتماعية أصبحت مرتفعة.

وقال إن التعويل على الدولة أصبح يرهقها، ولا بد أن تخفف على نفسها، ومن غير المعقول أن تواصل في نفس منهجها، باعتبارها هي الراعية التي تعلّم وتطبب وتوفر وسائل النقل وفرص العمل.

وتعيش تونس منذ فترة على وقع احتقان سياسي واجتماعي واحتجاجات في محافظات عديدة، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.