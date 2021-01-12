البث الحي
أخبار|عراق

بالأرقام.. هذا العدد الكلي للسكان في العراق عام 2020

آخر تعداد سكاني في العراق أجري عام 1997 (رويترز)
آخر تعداد سكاني في العراق أجري عام 1997 (رويترز)
12/1/2021-|آخر تحديث: 12/1/202110:00 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الثلاثاء أن التعداد السكاني للبلاد عام 2020 تجاوز 40 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان إن "عدد سكان العراق بلغ 40 مليونا و150 ألف نسمة، وهم موزعون بواقع 50.50% للرجال، و49.5% للنساء".

وأوضح الهنداوي أنه في ما يتعلق بالفئات العمرية للسكان فإن فئة الناشطين اقتصاديا تشمل السكان في سن العمل من (15-64) سنة، وكانت هي النسبة العليا بين الفئات العمرية، إذ بلغت 56.5% من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن حتى 14 عاما، والتي شكلت 40.4% من مجموع سكان العراق.

وأشار إلى أن "نسبة سكان كبار السن (65 سنة) فما فوق كانت هي الأقل بين الفئات العمرية، إذ سجلت ما نسبته 3.1% فقط".

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 أكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير أصدرته الحكومة.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

ومن أبرز المشاكل التي تعيق إجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي أو ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وكانت وزارة التخطيط قالت في وقت سابق إن التعداد لن يتضمن سؤالا عن المذهب أو الطائفة كما تطالب بعض الأحزاب في العراق.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

ليبراسيون: قمع نظام السيسي لم يعرفه عهدا عبد الناصر ومبارك

السجن المؤبد بات عقوبة للمصريين حال مناقشتهم لثورة يناير/كانون الثاني (دريمز تايم)

جدل عراقي محتدم عقب تصريحات وزير الثقافة.. إلغاء مهرجان المربد البصري يثير حفيظة الأدباء

لقاء الأدباء العراقيين برئيس الجمهورية برهم صالح (مواقع التواصل الاجتماعي)

سقوط مروحية قرب القضارف وإثيوبيا تتهم السودان باحتلال 9 مواقع عسكرية

عبد الفتاح البرهان أثناء زيارة سابقة إلى القضارف على الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل)

قرارات السياسة الخارجية بأيام ترامب الأخيرة.. لماذا؟ وكيف لبايدن أن يتراجع عنها؟

بومبيو اتخذ قرارات متشددة بالأنفاس الأخيرة لولاية ترامب في ملفات اليمن وإيران وكوبا(رويترز)
الأكثر قراءة

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

أسس تنظيما سريا لإسقاط العباسيين فصلبوه ثلاث مرات وقطعوه وأحرقوه.. الحلّاج صوفي ثائر أم زنديق مارق؟

بعد دعوته بنس لتفعيل آلية عزل الرئيس.. مجلس النواب يصوت اليوم على قرار محاكمة ترامب

(الجزيرة)

بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك نقل مجموعات واتساب إلى تطبيق سيغنال

تطبيقات مثل سيغنال تسهّل إجراءات التحول من تطبيق لآخر (مواقع التواصل)