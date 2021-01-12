بالأرقام.. هذا العدد الكلي للسكان في العراق عام 2020

أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الثلاثاء أن التعداد السكاني للبلاد عام 2020 تجاوز 40 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان إن "عدد سكان العراق بلغ 40 مليونا و150 ألف نسمة، وهم موزعون بواقع 50.50% للرجال، و49.5% للنساء".

وأوضح الهنداوي أنه في ما يتعلق بالفئات العمرية للسكان فإن فئة الناشطين اقتصاديا تشمل السكان في سن العمل من (15-64) سنة، وكانت هي النسبة العليا بين الفئات العمرية، إذ بلغت 56.5% من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن حتى 14 عاما، والتي شكلت 40.4% من مجموع سكان العراق.

وأشار إلى أن "نسبة سكان كبار السن (65 سنة) فما فوق كانت هي الأقل بين الفئات العمرية، إذ سجلت ما نسبته 3.1% فقط".

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 أكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير أصدرته الحكومة.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

ومن أبرز المشاكل التي تعيق إجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي أو ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وكانت وزارة التخطيط قالت في وقت سابق إن التعداد لن يتضمن سؤالا عن المذهب أو الطائفة كما تطالب بعض الأحزاب في العراق.