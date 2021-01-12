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بعد فتح الأجواء الخليجية.. وصول أولى رحلات "القطرية" إلى الرياض

طائرة الخطوط القطرية لدى وصولها إلى مطار الملك خالد في الرياض يوم الاثنين (رويترز)
طائرة الخطوط القطرية لدى وصولها إلى مطار الملك خالد في الرياض يوم الاثنين (رويترز)
11/1/2021

وصلت يوم الاثنين أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية القطرية من مطار حمد الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد فتح الأجواء الخليجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد المصالحة الخليجية خلال قمة العلا في السعودية قبل نحو أسبوع.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير رحلات مباشرة أيضا إلى مدينتي جدة والدمام.

كما أكدت الجهات المعنية في دولة قطر اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة وأمن المسافرين.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية وصول أول رحلة تابعة لها إلى الدوحة مساء الاثنين.

يذكر أن مخرجات قمة العلا أكدت على إنهاء الأزمة التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، وأدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق الحدود والأجواء مع قطر.

المصدر : الجزيرة

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