بعد فتح الأجواء الخليجية.. وصول أولى رحلات "القطرية" إلى الرياض

وصلت يوم الاثنين أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية القطرية من مطار حمد الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد فتح الأجواء الخليجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد المصالحة الخليجية خلال قمة العلا في السعودية قبل نحو أسبوع.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير رحلات مباشرة أيضا إلى مدينتي جدة والدمام.

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ عام 2017 وبواقع رحلة يوميا. #قنا

https://t.co/GHL7R4BUze pic.twitter.com/GNvMzz3M4x — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 11, 2021

كما أكدت الجهات المعنية في دولة قطر اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة وأمن المسافرين.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية وصول أول رحلة تابعة لها إلى الدوحة مساء الاثنين.

يذكر أن مخرجات قمة العلا أكدت على إنهاء الأزمة التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، وأدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق الحدود والأجواء مع قطر.