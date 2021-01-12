الأردن يحذر من نظام فصل عنصري إسرائيلي بديلا عن حل الدولتين

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن بديل حل الدولتين سيكون خيار الدولة الواحدة التي تؤدي إلى نظام فصل عنصري، داعيا إلى ضرورة وجود مواقف واضحة ضد إجراءات إسرائيل الأحادية المتعلقة ببناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.

جاء ذلك في تصريحات عقب الاجتماع الوزاري الرابع في إطار مجموعة ميونخ الذي عقد أمس الاثنين في مصر، بمشاركة وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس.

وانتقد الصفدي خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية المحتلة، قائلا إن هذه الخطوة "تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق الاثنين أنه يعمل على المضي قدما في بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن وزير الخارجية غابي أشكنازي اجتمع مع الصفدي في لقاء غير معلن بالأردن، دون تحديد الموعد الدقيق للقاء، ولكن سبق للوزيرين أن التقيا في المملكة أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الاجتماع تناول القضايا الإستراتيجية الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى أن أشكنازي يعمل على تخفيف التوترات مع الأردن.

ولاحقا، أكد مصدر أردني مطلع للجزيرة أن الصفدي لم يلتق نظيره الإسرائيلي بعد لقائهما الأول الذي أعلنت عنه الخارجية الأردنية في الثالث من الشهر الماضي.

وتوقفت المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لما يقرب من 7 سنوات بعد فشل المحاولة الأخيرة في أبريل/نيسان 2014، وذلك رغم جهود وزير الخارجية الأميركي (آنذاك) جون كيري.