البث الحي
أخبار|روسيا

بدعوة من الرئيس الروسي.. قمة ثلاثية في موسكو لمناقشة ملف قره باغ

القمة تبحث تقديم المساعدات لسكان قره باغ وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري (رويترز)
القمة تبحث تقديم المساعدات لسكان قره باغ وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري (رويترز)
11/1/2021

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم قمة ثلاثية تجمع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وستبحث الأوضاع في إقليم قره باغ.

وذكر الكرملين أن القمة ستركز على الوضع الخاص باتفاق وقف الحرب في إقليم قره باغ الذي وقّعته الدول الثلاث في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما ستبحث القمة سبل تطوير بنود الاتفاق وبحث العوائق المطروحة في بعض مناطق الإقليم، إضافة إلى تقديم المساعدات لسكانه، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح خطوط النقل.

وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أطراف الاتفاق الثلاثي لوقف الحرب في قره باغ تنفذ بنوده بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الأوضاع في الإقليم مستقرة بعد تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف بوتين في كلمة له قبل انطلاق القمة الثلاثية، أن الفترة الراهنة تتطلب تحديد الخطوات التالية للتسوية في الإقليم، بما في ذلك تحديد وضع قوات حفظ السلام الروسية وترسيم خطوط التماس بين الجانبين.

وأشار الرئيس الروسي إلى تشكيل مجموعة عمل ثلاثية على مستوى نواب رؤساء وزراء روسيا وأرمينيا وأذربيجان للعمل على ملف إعادة الإعمار في قره باغ.

وكان بوتين قد ناقش أمس هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محاور القمة، التي كانت موضوع نقاش اجتماع عقده بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.

وذكر الكرملين في بيان أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ماكرون في إطار تنسيق أعمال الرؤساء المشاركين في مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد ركز الجانبان على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا والمتضررين في الإقليم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

محادثات تركية روسية بشأن قره باغ.. رئيس أذربيجان يتفقد مناطق استعادتها قواته وينتقد اليونسكو

قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف سيبحث الأسبوع المقبل مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو كيفية تطبيق اتفاق قره باغ، بينما زار الرئيس الأذري مناطق استعادتها قواته ووجه انتقادات لليونسكو.

المزيد من أخبار

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. مشرعون أميركيون يعارضون وتحذير أممي من تداعيات القرار

بومبيو أعلن أمس الأحد أن جماعة الحوثي ستدرج على قائمة المجموعات "الإرهابية" (الجزيرة)

كورونا وباء يتسارع.. منظمة الصحة: لا مناعة جماعية هذا العام رغم اللقاحات

الفيروس ما زال ينتشر بوتيرة متسارعة حول العالم (رويترز)

منظمة العفو الدولية: عام 2021 بدأ في سجون البحرين بتحرش تعسفي للسجناء

المنظمة قالت إنه "في سجن الأحداث بالحوض الجاف استهدف الحراس المسجون ظلماً كميل جمعة" (مواقع التواصل الاجتماعي)

الصين تهدّد برد حاسم على تواصل أميركا مع تايوان

المتحدث باسم الخارجية الصينية اتهم الولايات المتحدة بانتهاك شروط العلاقات الدبلوماسية (رويترز)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)