مسؤول عسكري أميركي يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن أنتوني تاتا القائم بأعمال نائب الوزير لشؤون السياسات التقى في السعودية بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ومسؤولين كبار آخرين.

وأضافت الوزارة أن المسؤوليْن وقعا على خطة تعزز مجالات التعاون الدفاعي الجديدة والقائمة.

وذكرت أن تاتا أكد كذلك قلق الولايات المتحدة من تهديدات الحوثيين في اليمن وهجماتهم المستمرة على السعودية.