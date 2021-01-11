مسؤول عسكري أميركي يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي

أعلنت مملكة البحرين السماح لطائرات الخطوط الجوية القطرية بالتحليق في مجالها الجوي، وذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع المصالحة الخليجية بمدينة العلا السعودية.
قالت وزارة الدفاع الأميركية إن أنتوني تاتا القائم بأعمال نائب الوزير لشؤون السياسات التقى في السعودية بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ومسؤولين كبار آخرين.
وأضافت الوزارة أن المسؤوليْن وقعا على خطة تعزز مجالات التعاون الدفاعي الجديدة والقائمة.
وذكرت أن تاتا أكد كذلك قلق الولايات المتحدة من تهديدات الحوثيين في اليمن وهجماتهم المستمرة على السعودية.