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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

مسؤول عسكري أميركي يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي

وزارة الدفاع الأميركية قالت إن الطرفين وقعا على خطة تعزز مجالات التعاون الدفاعي (غيتي)
وزارة الدفاع الأميركية قالت إن الطرفين وقعا على خطة تعزز مجالات التعاون الدفاعي (غيتي)
11/1/2021

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن أنتوني تاتا القائم بأعمال نائب الوزير لشؤون السياسات التقى في السعودية بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي ومسؤولين كبار آخرين.

وأضافت الوزارة أن المسؤوليْن وقعا على خطة تعزز مجالات التعاون الدفاعي الجديدة والقائمة.

وذكرت أن تاتا أكد كذلك قلق الولايات المتحدة من تهديدات الحوثيين في اليمن وهجماتهم المستمرة على السعودية.

المصدر : الجزيرة

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