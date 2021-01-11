البث الحي
أخبار|يمن

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. مشرعون أميركيون يعارضون وتحذير أممي من تداعيات القرار

بومبيو أعلن أمس الأحد أن جماعة الحوثي ستدرج على قائمة المجموعات "الإرهابية" (الجزيرة)
بومبيو أعلن أمس الأحد أن جماعة الحوثي ستدرج على قائمة المجموعات "الإرهابية" (الجزيرة)
11/1/2021

رفض مشرعون أميركيون، اليوم الاثنين، القرار الذي اتخذته الخارجية الأميركية بتصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية، في حين حذّرت الأمم المتحدة من التداعيات الإنسانية للخطوة.

ورأى نواب أميركيون بارزون أن قرار وزير الخارجية مايك بومبيو تصنيف الحوثيين جماعة "إرهابية" من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إن "تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية هو حكم بالإعدام على آلاف اليمنيين".

من جانبه رأى المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين "إرهابيين" من شأنه "التسبب في تداعيات إنسانية وسياسية خطرة".

وقال دوجاريك إننا "نخشى أن يكون للتصنيف تأثير سلبي في واردات المواد الغذائية وسلع أخرى أساسية في وقت يموت فيه مزيد من اليمنيين جوعا".

وأبدى خشية المنظمة الدولية من "تأثير ضار في الجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية في اليمن وإضفاء مزيد من الاستقطاب على مواقف أطراف النزاع".

وأضاف أن "الخطر المتنامي للمجاعة في اليمن يوجب على الولايات المتحدة أن تمنح سريعا التراخيص والإعفاءات الضرورية، لضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في أنحاء البلاد من دون انقطاع".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن، أمس الأحد، أن جماعة الحوثي ستدرج على قائمة المجموعات "الإرهابية"، مع 3 من قادتها أبرزهم زعيمها عبد الملك الحوثي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

ترحيب من الحكومة اليمنية وتنديد من الجماعة وطهران.. بومبيو يعلن إجراءات لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الأميركي إن وزارته ستخطر الكونغرس بأنها ستشرع في تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية، وهو ما لقي تنديدا من جانب الجماعة وإيران التي تدعمها، وترحيبا من الحكومة اليمنية.

المزيد من أخبار

كورونا وباء يتسارع.. منظمة الصحة: لا مناعة جماعية هذا العام رغم اللقاحات

الفيروس ما زال ينتشر بوتيرة متسارعة حول العالم (رويترز)

منظمة العفو الدولية: عام 2021 بدأ في سجون البحرين بتحرش تعسفي للسجناء

المنظمة قالت إنه "في سجن الأحداث بالحوض الجاف استهدف الحراس المسجون ظلماً كميل جمعة" (مواقع التواصل الاجتماعي)

الصين تهدّد برد حاسم على تواصل أميركا مع تايوان

المتحدث باسم الخارجية الصينية اتهم الولايات المتحدة بانتهاك شروط العلاقات الدبلوماسية (رويترز)

عسكريا واقتصاديا.. ما دوافع التقارب بين الجزائر وموريتانيا؟

الجزائر ونواكشوط تتوجهان نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني بالمنطقة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)