لوباريزيان: تنصيب جو بايدن.. 20 يناير حفل جميع المخاطر

قالت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية إن واشنطن لم تكد تتنفس بعد أيام من الاقتحام المروع لمبنى الكونغرس، حتى ظهرت تهديدات بمزيد من العنف بحلول يوم تنصيب الرئيس في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، مما استدعى تعزيزات من الحرس الوطني.

وأثار الهجوم على مبنى الكونغرس -حسب الصحيفة- مخاوف من أن يتحول يوم 20 يناير/كانون الثاني -الذي سيؤدي فيه جو بايدن اليمين بوصفه رئيسا جديدا للولايات المتحدة- إلى يوم من التوتر، حيث تتصاعد الدعوات إلى العنف في الشبكات اليمينية المتطرفة الموالية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ودعا البعض إلى عودة المتظاهرين مسلحين إلى واشنطن قبل 3 أيام من التنصيب، في 17 يناير/كانون الثاني لاستعراض جديد للقوة، وذلك في رسالة قد يكون تداولها من ضمن دوافع تويتر إلى حظر ترامب على منصته.

وقال جوناثان غرينبلات رئيس رابطة مكافحة التشهير، وهي مرصد لتتبع خطاب الكراهية، لشبكة سي إن إن (CNN) "إننا نشهد في مناقشات هؤلاء الدعوة لاستعلاء البيض، هؤلاء المتطرفون اليمينيون لديهم كثير من الحماس الآن، ونتوقع أن يتصاعد هذا العنف قبل أن تتحسن الأمور".

وكتب عضو في منتدى "ذا دونالد.وين" (thedonald.win) في اليوم التالي للهجوم على مبنى الكونغرس "ترامب سوف ينصب رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير، يجب ألا ندع الشيوعيين ينتصرون، حتى لو كان علينا تحويل العاصمة إلى رماد".

وقالت الصحيفة إن بعض هؤلاء يهاجمون أهدافا معينة، مثل الصحفيين الذين يتهمونهم بالكذب بشأن الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية؛ ففي رسالة نُشرت أمس على شبكة "بارلي" يمكن أن نقرأ "لا تخف من قتل الصحفيين بكل الوسائل".

تمديد حالة الطوارئ

في هذه الأثناء، مددت رئيسة بلدية واشنطن حالة الطوارئ، وتم استدعاء تعزيزات من الحرس الوطني للمساعدة، وأقيمت حواجز لحماية المنصة المعدة للتنصيب قرب الكونغرس، خاصة أن وباء كورونا دفع المنظمين هذه السنة إلى خفض حجم الحفل، حيث سيقتصر الجمهور على عدد معين، وسيتم استبدال موكب التنقل إلى البيت الأبيض بحدث افتراضي.

وكان ترامب قال الخميس الماضي إنه لن يحضر أداء خليفته اليمين، ولكنه لم يعلن بعد عن المكان الذي سيكون فيه، وهي معلومات يمكن أن تؤثر على تحركات أكثر أنصاره تطرفا، وقد رحب بايدن بغياب سلفه، حسب الصحيفة.

أما نائب الرئيس مايك بنس، الذي يعتبره المتمردون الآن خائنا بسبب إعلانه شهادة فوز بايدن، فقد أعلن من جانبه أنه سيكون حاضرا في حفل أداء اليمين.

غير أنه لا أحد يعرف حتى الآن بأي صفة سيشارك بنس -كما تقول الصحيفة- فهل سيشارك في ذلك الوقت بصفته رئيسا بالوكالة، أم في منصبه الحالي، أم بوصفه رئيسا مؤقتا؟ نظرا للدعوات المتزايدة لاستقالة ترامب أو عزله.