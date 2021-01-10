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بالفيديو.. مشاهد لا تنسى لاقتحام الكونغرس الأميركي

10/1/2021

في ظل تقدم التحقيقات الجنائية في ملابسات اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، والاتهاماتِ التي وجهتها شخصيات من الحزب الديمقراطي إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالمسؤولية عن الاقتحام؛ تتجدد الحاجة لإعادة تسليط الضوء على تلك الساعات الحاسمة التي انتشرت فيها مشاهد الفوضى داخل الكونغرس.

كما يجدر استطلاع مجريات ذلك اليوم غير المسبوق في التاريخ الأميركي، وكيف تطورت الأحداث، ومغزى وقوعها على ذلك النحو.

هذا التقرير المصور يقدم تسلسلا زمنيا للأحداث من بدايتها.

المصدر : الجزيرة

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