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أمير قطر يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في فلسطين (الجزيرة)
اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في فلسطين (الجزيرة)
10/1/2021

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة اليوم الأحد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وهنأ هنية أمير دولة قطر بالمصالحة الخليجية وبالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي عقدت مؤخرا في محافظة العلا في المملكة السعودية.

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لا سيما الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.

وكان هنية قد بعث برسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، يبارك له فيها إنجاز القمة الخليجية. ووفقا لبيان نشرته حركة حماس أمس السبت، فقد أعرب هنية في رسالته عن تثمينه لـ"بيان العلا".

وعبر هنية عن تقدير حماس جهود المملكة "في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعد استمرارا لدورها التاريخي في احتضان قضايا الأمة والتضامن معها والدفاع عنها"، كما جاء في البيان.

كما بعث رئيس المكتب السياسي لحماس برسالة مماثلة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مثمنا دوره في نجاح القمة وتحقيق المصالحة الخليجية.

المصدر : الجزيرة

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