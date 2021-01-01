محمد علي الحوثي: وصلنا إلى مرحلة توازن الردع

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر أن الخبراء الإستراتيجيين يستطيعون الآن "أن يقولوا وصلنا لمرحلة توازن الردع".

جاء ذلك بعد يوم من تفجيرات هزت مطار عدن الدولي مع وصول طائرة الحكومة الجديدة قادمة من السعودية، حيث اتهمت الحكومة الحوثيين بالوقوف خلف التفجيرات، لكنهم نفوا ذلك، مؤكدين أن الاتهامات لا أساس لها.

وقال محمد علي الحوثي إن توازن الردع "هو انتصار حققه الأبطال اليمنيون من المؤسسة العسكرية والأمنية".

وأضاف أن "هذا ما يمكن أن يفاخر به ملايين الشعب اليمني الصامدون الشرفاء والمضحون الكرماء".

وتابع أن "على العالم أن يعرف أن ثمن الصبر الانتصار، وثمن الاستكبار الانكسار بإذنه تعالى".

وسقط عشرات القتلى والجرحى الأربعاء جراء 3 انفجارات استهدفت مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مدرج المطار.

وأوضح عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي أن ما وقع هو تصفية حسابات جراء الصراع الدائر بين "مرتزقة العدوان"، مبينا أن اتهام الجماعة به "أسطوانة مشروخة".

وفي تطور لافت، قال رئيس هيئة الاستخبارات في جماعة الحوثي "نراقب تحركات إسرائيل، ونرصد استفزازاتها وما تخطط له من أعمال عدوانية".

من جهته، صرح هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بأنه "من العجلة اتهام الحوثيين بتفجيرات عدن".

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في تفجيرات المطار.

وعقدت الحكومة اليمنية الجديدة الخميس أول اجتماع لها في مدينة عدن غداة الهجوم الذي استهدف مطار المدينة، بالتزامن مع عقد لجنة التحقيق في التفجيرات اجتماعها الأول.

وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إن المؤشرات والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الحوثيين وراء استهداف المطار، مؤكدا أن الهجوم كان بصواريخ موجهة، وأن خبراء إيرانيين ساهموا في التجهيز له.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الصحة قاسم بحيبح -في تغريدة عبر تويتر- ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن إلى 25 قتيلا، و110 جرحى على الأقل.