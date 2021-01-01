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رغم سيطرة الجمهوريين عليه.. الشيوخ الأميركي يصوت لصالح إبطال فيتو ترامب بشأن موازنة الدفاع

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب (رويترز)
1/1/2021

في خطوة غير مسبوقة صوت الكونغرس الأميركي اليوم الجمعة بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم "اعتراضات الرئيس".

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الاثنين.

وقانون تفويض الدفاع الوطني الذي استخدم ضده ترامب حق الفيتو، هو مشروع قانون رئيسي يتعلق بالأمن القومي الأميركي، ويحدد نفقات وميزانية وزارة الدفاع بقيمة تبلغ 740 مليار دولار.

ولم يسبق لأي رئيس أميركي عرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني، ولم ينجح الكونغرس أيضا في تجاوز "فيتو" من ترامب قبل اليوم.

ويمرر قانون إقرار الدفاع الوطني، الذي يحدد السياسة لوزارة الدفاع الأميركية، كل عام منذ ستينيات القرن الماضي.

ووافق الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على مشروع القانون هذا العام بأغلبية كبيرة. ومع ذلك، استخدم ترامب "الفيتو" ضد مشروع القانون قبل أسبوعين بسبب خطة لإعادة تسمية قواعد عسكرية سميت على اسم قادة الكونفدرالية، وهو تحالف الولايات الجنوبية المؤيدة للعبودية خلال الحرب الأهلية في القرن الـ19.

كما طالب بأن يجرّد مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي من بعض تدابير الحماية من المسؤولية، واعترض على اللغة التي من شأنها إبطاء خططه لتقليص عدد القوات الأميركية في أماكن مثل أفغانستان وألمانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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