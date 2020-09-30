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قمة أوروبية غدا.. أردوغان: علاقاتنا مع الاتحاد تواجه امتحانا جديدا بسبب نزاع شرق المتوسط

أردوغان رفقة رئيس المجلس الأوروبي قبيل عقدهما اجتماعا في بروكسل (رويترز-أرشيف)
أردوغان رفقة رئيس المجلس الأوروبي قبيل عقدهما اجتماعا في بروكسل (رويترز-أرشيف)
30/9/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن علاقات بلاده بالاتحاد الأوروبي تواجه امتحانا جديدا بسبب التطورات في شرق المتوسط، معربا عن أمله بتخلي الاتحاد عن موقفه المتحيز لصالح اليونان وقبرص، بينما تعقد دول الاتحاد غدا قمة تركز على مستقبل العلاقات مع أنقرة.

وفي رسالة بعثها إلى رؤساء دول الاتحاد والمؤسسات التابعة له، أشار أردوغان إلى أن "اليونان وقبرص هما سبب المشاكل وليس تركيا"، مجددا استعداد بلاده للحوار غير المشروط مع اليونان بشأن الخلافات على الحدود البحرية في شرق المتوسط، ومشيرا إلى دعم مبادرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في هذا السياق.

وأضاف أردوغان أن تركيا ترغب في رؤية منطقة شرق المتوسط يسودها التعاون والسلام والاستقرار عبر التوزيع العادل للثروات، إلا أنه شدد على أن مطالبة تركيا بوقف عملياتها في البحث والتنقيب شرق المتوسط "غير محقة وغير عادلة".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده واليونان جارتان، وعليهما الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المسائل العالقة بينهما، دون أن تنجر اليونان وراء تحريض أطراف معينة.

توقعات أوغلو
وقال الوزير التركي إنه يتوقع أن تسفر قمة الاتحاد الأوروبي عن خطوات إيجابية في قضايا عالقة مثل نزاع شرق المتوسط والاتفاق بشأن المهاجرين والاتحاد الجمركي.

واقتربت اليونان وتركيا الجارتان والعضوان في حلف الناتو من شفا مواجهة عسكرية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن بدأت تركيا التنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية، تطالب اليونان بأحقيتها في السيطرة عليها، وأجرى الطرفان مناورات عسكرية متزامنة.

وبعد تصعيد كلامي استمر لأسابيع، وافقت الدولتان مؤخرا على الدخول في محادثات تمهيدية في أعقاب جهود الاتحاد الأوروبي وألمانيا للتوسط في حل القضية عبر الحوار.

خيارات بروكسل
من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وذلك في رسالة إلى تركيا إن لم تسلك ما سماه نهجا بنّاء في حل النزاعات الراهنة بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي رسالة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية، أكد ميشال أن القمة الأوروبية الاستثنائية المقبلة ستبحث الوضع في شرق المتوسط، والعلاقات مع تركيا.

وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم في كلمة لها ببرلمان بلادها على أهمية تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا، موضحة أن للاتحاد علاقات ذات أبعاد متعددة مع تركيا، و"علينا موازنة علاقاتنا مجددا معها"، وأشادت ميركل بحسن استضافة تركيا للاجئين، مشيرة إلى أنها عضو أيضا في حلف الناتو.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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