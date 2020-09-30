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دعا للتهدئة في القوقاز.. أمير قطر يجري اتصالين برئيسي أذربيجان وأرمينيا

أمير دولة قطر دعا إلى تهدئة الأوضاع والعمل على حل الخلاف بين البلدين (الجزيرة)
أمير دولة قطر دعا إلى تهدئة الأوضاع والعمل على حل الخلاف بين البلدين (الجزيرة)
30/9/2020

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان، والرئيس الأذري إلهام علييف.

وقال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر ناقش مع الرئيسين ساركيسيان وعلييف التوتر الحاصل بين أرمينيا وأذربيجان.

ودعا أمير دولة قطر إلى تهدئة الأوضاع والعمل على حل الخلاف بين البلدين عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين.

يأتي ذلك بينما يسود التوتر إقليم ناغورني قره باغ، وتثير المعارك في الإقليم المتنازع عليه المخاوف من حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز، حيث تتنافس أنقرة وموسكو. وعرضت كل من روسيا وإيران الوساطة بين يريفان وباكو لتسوية النزاع حول الإقليم المتنازع عليه.

وبموجب القانون الدولي، يعد إقليم ناغورني قره باغ جزءا من أذربيجان، لكن الأرمن -الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكانه- يرفضون حكم باكو.

ويدير الإقليم شؤونه الخاصة بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان خلال صراع نشب لدى انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

ورغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في 1994 بعد مقتل الآلاف ونزوح أعداد أكبر، فإن الدولتين تتبادلان بشكل متكرر الاتهامات بشن هجمات داخل الإقليم وعلى الحدود بينهما.

المصدر : الجزيرة

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