في مناظرتهما الأولى.. ترامب خسر وبايدن لم يفز

فور انتهاء المناظرة التي استغرقت ساعة و30 دقيقة وأدارها المذيع المخضرم كريس والاس، عبر الكثير من الخبراء والساسة الأميركيين عن إحباط كبير من المسار الذي اتخذته، واعتبرها البعض انعكاسا لتدهور العلاقة بين الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، في وقت لا يوجد مخرج واضح من هذه المعضلة.

وقال الكثير من المعلقين الجمهوريين إن ترامب بدا بمظهر سيئ في المناظرة، في حين رأى الكثير من الديمقراطيين أن بايدن لم يحقق نجاحا واضحا فيها، خاصة بعد معارضته لمواقف التيار اليساري بالحزب.

أظهرت المناظرة الأولى بين الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن والتي جاءت مليئة بلحظات الفوضى والتدخل والمقاطعات التي قادها ترامب، دقائق قليلة تضمنت نقاشا موضوعيا وفرصة للتعرف على مواقف المرشحين.

واعتبر ديفيد فروم، الكاتب السابق لخطابات الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، في تغريدة أنه "لم تفشل صيغة المناظرة في السيطرة على ترامب، لكن المناظرة نجحت في تأكيد أن ترامب لا يستطيع السيطرة على نفسه".

The debate format did not fail to control Trump.

The debate format succeeded in demonstrating that Trump cannot control himself.

— David Frum (@davidfrum) September 30, 2020