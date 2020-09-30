الحرب في ناغورني قره باغ.. التطورات على مدار الساعة

لليوم الرابع، تتواصل المعارك الدامية في ناغورني قره باغ بين القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن. وبينما قالت وزارة الدفاع الأذرية إن القصف متواصل دون توقف على جميع الجبهات، أعلنت أرمينيا أنها غير مستعدة لمفاوضات سلام مع باكو تحت إشراف روسيا.

وفي ما يأتي أبرز تطورات وأخبار النزاع لليوم الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

20:55 – موسكو تقترح استضافة مباحثات أرمينية أذرية

اقترح وزير الخارجية الروسي الأربعاء استقبال محادثات تتناول الأزمة في ناغورني قره باغ التي تشهد معارك دامية منذ 4 أيام، وذلك في حديث مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني.

وخلال مكالمتين هاتفيتين منفصلتين، أكد سيرغي لافروف للوزيرين استعداد موسكو لتنظيم الاتصالات الضرورية، ومن بينها عقد لقاء بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وفق بيان للخارجية الروسية.

20:52 – متحدث أممي: انسحاب أرمينيا من قره باغ ضروري

أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بضرورة انسحاب القوات الأرمينية من إقليم ناغورني قره باغ الأذربيجاني لا تزال قائمة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف باحتلال أرمينيا لإقليم ناغورني قره باغ، إن "قرارات الأمم المتحدة لا تزال قائمة، خاصة أن مجلس الأمن أصدر 4 قرارات عام 1993 بشأن ناغورني قره باغ، ومنذ ذلك الحين نرى للأسف معاناة وعقبات أمام إحلال السلام في المنطقة".

وأضاف أعتقد أن الأحداث الحالية تشكل خطر العودة للوراء، ورسالتنا بسيطة أوقفوا القتال، وخففوا من حدة التوتر، وعودوا إلى مفاوضات هادفة دون تأخير ودون شروط مسبقة، وتحت رعاية مجموعة مينسك.

20:17 – وزير الدفاع التركي: نتضامن مع أذربيجان وسنستمر في دعمها

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تتضامن مع أذربيجان التي تحمي شعبها ووحدة أراضيها وستستمر أنقرة في دعمها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمها "مركز التفاهم البريطاني التركي" أن الهجمات التي نفذتها أرمينيا ضد أذربيجان أظهرت مرة أخرى أن يريفان تشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدّد وزير الدفاع التركي على أن هذه الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن تركيا تدينها بشدة.

20:09 – الاتحاد الأوروبي يدعو أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن قلقه من تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، داعيا الطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار.

وأدان ميشال عبر حسابه في تويتر استخدام العنف بين البلدين، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين.

20:08 – روسيا تندد باستخدام مقاتلين أجانب في صراع ناغورني قره باغ

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن محاربين سوريين وليبيين من جماعات مسلحة غير

قانونية يجري إرسالهم إلى إقليم ناغورني قره باغ، حيث تحتدم المعارك منذ 4 أيام بين قوات من أذربيجان وأخرى منحدرة من أصل أرميني.

ودعت روسيا الدول المنخرطة في القتال إلى منع استخدام "الإرهابيين والمرتزقة الأجانب" في الصراع.

19:45 – أذربيجان تدمّر دبابات ومدافع وأنظمة صاروخية للجيش الأرميني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأربعاء، تدميرها عدة منظومات جوية وأنظمة صاروخية ودبابات ومدافع للجيش الأرميني.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش الأذربيجاني يواصل تكبيد الجيش الأرميني خسائر كبيرة، في الهجوم المضاد الذي يشنه لتحرير أراضي البلاد من الاحتلال.

وأضافت أن الجيش الأذربيجاني تمكن خلال الساعات الأخيرة من تدمير راجمة صواريخ من طراز "أوراغان"، ومنظومة دفاع جوي من طراز "أوسا"، و3 راجمات صواريخ "غراد"، وعربة عسكرية لجنود المشاة، ومدفعين من طراز "دي 20".

16:45 – الرئيس الأذري يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية

تعهد الرئيس الأذري إلهام علييف -اليوم الأربعاء- بمواصلة العمليات العسكرية لحين انسحاب القوات الأرمنية من منطقة ناغورني قره باغ.

وقال علييف بعد زيارته لعسكريين مصابين في أحد المستشفيات “لدينا شرط واحد: انسحاب كامل وغير مشروط ودون تأخير لقوات أرمينيا المسلحة من أرضنا. إذا قبلت الحكومة الأرمنية هذا الشرط، فإن المعارك ستتوقف، وسفك الدماء سيتوقف“.

وقالت البعثة الأذرية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا -والتي تقوم “مجموعة مينسك” المنبثقة منها بالوساطة في هذا النزاع منذ التسعينيات- “طالما لم نشهد بوضوح انسحاب القوات الأرمنية من أراضي أذربيجان، فسنواصل عمليتنا العسكرية المشروعة“.

16:12 – اتصالات تركية أوروبية لبحث التطورات في الإقليم

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات المعارك في ناغورني قره باغ.

وبحسب المصادر، فإن الاتصال ناقش التطورات في شرق المتوسط، وتطورات الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا.

وجدد وزير الخارجية التركي -في حديث لوكالة الأناضول- دعم بلاده الكامل لأذربيجان، سواء على مائدة التفاوض أو في ميدان القتال.

16:10 – روسيا تنتقد تعهد تركيا بدعم أذربيجان

انتقدت روسيا تعهد تركيا بدعم أذربيجان في الصراع بينها وبين أرمينيا، وقال الكرملين “لا يجوز سكب

الوقود على النار“.

وتطالب روسيا -التي تبقي على علاقات عسكرية وثيقة مع أرمينيا، من ذلك أن لها قاعدة عسكرية هناك- مرارا بوقف فوري لإطلاق النار، بعد اندلاع الصراع قبل 4 أيام.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية للأنباء- “ما زلنا ندعو جميع الدول في المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس، وندعو طرفي الصراع بشكل خاص لوقف فوري للأعمال العدائية“.

ومن جهة أخرى، ذكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أرمينيا “أرمينبرس“- إن أرمينيا “لا تحتاج حتى الآن لاستخدام إمكانات القاعدة الروسية، غير أنه عند الضرورة فإن جميع الأسس القانونية متوافرة“.

16:09 – أذربيجان: جيش أرمينيا يتكبد خسائر فادحة

قالت وزارة الدفاع الأذرية إن الجيش الأرمني تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، إثر تعرض كتيبة من قواته لقصف الجيش الأذري في المناطق المحتلة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة -اليوم الأربعاء- بأن “الكتيبة الرابعة للقوات المسلحة الأرمنية في منطقة فضولي، تعرضت لقصف مدفعي كثيف، وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية“.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن مقر الفوج الخامس من “الفرقة 10” التابع للجيش الأول الأرمني، تعرض في منطقة “آغدرة” المحتلة لقصف أذري، مما أوقع خسائر فادحة في صفوفه.

15:38 – رئيس وزراء أرمينيا يبحث هاتفيا مع روحاني الصراع في ناغورني قره باغ

قال المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا إن رئيس الوزراء نيكول باشينيان بحث الصراع في ناغورني قره باغ مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في محادثة هاتفية اليوم الأربعاء.

وذكر بيان حكومة أرمينيا أن “الرئيس الإيراني عبّر عن مخاوفه إزاء التوتر بين البلدين المجاورين، واستمرار العمليات العسكرية“.

13:00 – أذربيجان تقول إن مقاتلتين أرمنيتين تحطمتا وتنفي إسقاط طائرة

قال مساعد لرئيس أذربيجان إلهام علييف إن طائرتين مقاتلتين أرمنيتين من طراز سوخوي-25 (Sukhoi-25) تحطمتا أمس بعدما اصطدمتا بجبل، واتهم يريفان بالكذب في قولها إن إحدى طائراتها أُسقطت.

12:57 – الكرملين: الجيش الروسي يتابع التطورات عن كثب

قال الكرملين إن الجيش الروسي يتابع عن كثب التطورات في إقليم ناغورني قره باغ، وحث الطرفين المتحاربين من جديد على وقف الأعمال القتالية.

12:44 – أرمينيا تنشر صورا لحطام مقاتلة سوخوي-25

نشرت أرمينيا صورا على منصة حكومية على الإنترنت لحطام طائرة قالت إنها "طائرة عسكرية من طراز سوخوي-25، أسقطتها مقاتلة تركية يوم أمس".

ونفت تركيا وأذربيجان مزاعم يريفان بأن مقاتلة تركية من طراز إف-16 (F-16) أسقطت الطائرة الأرمنية مما أدى إلى مقتل الطيار.

12:18 – تركيا: تضامن فرنسا مع أرمينيا يدعم الاحتلال في أذربيجان

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تضامن فرنسا مع أرمينيا يصل إلى حد دعم الاحتلال الأرمني في أذربيجان.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو أثناء مقابلة مع وكالة الأناضول، بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخطاب التركي "المولع بالحرب" يشجّع باكو على معاودة غزو ناغورني قره باغ.

11:49 – ماكرون ينتقد الخطاب التركي "المولع بالحرب"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخطاب التركي "المولع بالحرب" يشجع أذربيجان على إعادة غزو ناغورني قره باغ، وإن هذا غير مقبول، لكنه أضاف أنه ليس لديه دليل في المرحلة الحالية على مشاركة تركية مباشرة.

10:00 – أرمينيا غير مستعدة للتفاوض

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إن بلاده غير مستعدة للتفاوض مع أذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ برعاية روسية، مشيرا إلى ضرورة توفر ظروف وشروط ملائمة لإجراء أية مفاوضات، وأن بلاده كانت دائمة مستعدة للحل السلمي.

‏9:00 – أذربيجان: العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة متواصلة

نقل مراسل الجزيرة عن وزارة الدفاع الأذرية أن العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة متواصلة دون توقف على جميع الجبهات. وفي صباح اليوم شن الجيش الأرمني هجوما مكثفا ومتواصلا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ على مدينة "ترتر" الحدودية، مما أدى إلى خسائر في المدينة وسقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وأكدت المصادر أن الجيش الأذري أفشل هجوما معاكسا للجيش الأرمني في منطقة "ماغاديز". وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنها قتلت وجرحت نحو 2300 جندي أرمني خلال عمليات القتال في الفترة بين 27 و30 سبتمبر/أيلول، ودمرت عشرات الدبابات والمركبات ومراكز القيادة، ودمرت 25 منظومة دفاع صاروخي.

وفي منطقة "شوشاكند" بمدينة "هوجاواند"، تم تدمير منظومة دفاع صاروخي من طراز "إس 300" (S300).

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