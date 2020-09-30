البث الحي
أخبار

لماذا استعمل بايدن عبارة "إن شاء الله" بمواجهة ترامب؟

استخدام بايدن عبارة "إن شاء الله" كان جزءا من مواجهة حادة مع ترامب في أولى المناظرات الانتخابية (الجزيرة)
استخدام بايدن عبارة "إن شاء الله" كان جزءا من مواجهة حادة مع ترامب في أولى المناظرات الانتخابية (الجزيرة)
30/9/2020

أثار استخدام المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن عبارة "إن شاء الله"، كناية عن استحالة كشف المرشح الجمهوري الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سجلاته الضريبية، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ صدرت ردود فعل كثيرة ومتباينة بين مؤيد ومنتقد لهذا الاستخدام للعبارة العربية.

ففي أولى المناظرات الانتخابية بين بايدن (77 عاما) وترامب (74 عاما)، والتي اتسمت بالفوضى وتبادل السخرية والاتهامات، قال بايدن "متى إن شاء الله؟!"، ساخرا من ترامب عند إجابته عن سؤال لمدير المناظرة الصحفي المخضرم كريس والاس، بشأن حجم أموال الضرائب التي دفعها ترامب، فقال الرئيس إنه سيكشف عن سجلاته الضريبية، ودفعه لملايين الدولارات، وسيطّلع الجميع على ذلك.

وبينما قالت فئة من الناشطين على مواقع التواصل إن لجوء جو بايدن لكلمة "إن شاء الله" كان من أجل السخرية من ترامب، رأت فئة ثانية في توظيف العبارة أمرا تاريخيا، وفئة ثالثة قالت إن استخدام هذه الكلمة العربية ذات الدلالة الإسلامية كان مهينا نوعا ما.

كما تساءل البعض في مواقع التواصل، إذا كان بايدن قال حقا كلمة "إن شاء الله" أو كلمة أخرى قريبة لها، علما بأن كلمة "إن شاء الله" لها مقابل في اللغة الإنجليزية وهو (God willing)، أي إن الأمر الذي سأفعل مشروط بإرادة الرب.

وبرر بعض المغردين الأميركيين استخدام بايدن للكلمة العربية ذات الدلالة الإسلامية بأنه كان يوظفها بطريقة ساخرة في مواجهة خصمه ترامب، والذي رفض في السابق مرارا الكشف عن إقراراته الضريبية، وهو الذي يمتلك ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأعاد حساب "فتاة مسلمة" على تويتر نشر فيديو لجزء من المناظرة يقول فيه بايدن عبارة "إن شاء الله"، وعلق الحساب بالقول "كلمة إن شاء الله تستعمل في سياق ساخر، لمواجهة الناس الذين يريدون تأجيل الآجال والقرارات".

وقال كاظم الوائلي، الذي يعرّف نفسه في تويتر بأنه المستشار السابق للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، "منذ حرب الخليج الثانية إلى اليوم، دخلت جملة (إن شاء الله) في قاموس اللغة الإنجليزية لتوصيف الشخص الذي لم يفِ بوعوده".

وغرد الكاتب الإعلامي مهدي حسن، "الكل يعلم من أين أتى بايدن بهذه الكلمة التي استعملها، واستطاع توظيفها جيدا وبطريقة ساخرة"، ليرد عليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميريلاند -شبلي تلحمي- في تغريدة أيضا بالقول "سمعتها عدة مرات من أناس يعملون لفائدة الحكومة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وهي تنطبق على سلوك حكام عرب يردون بعبارة إن شاء الله عندما يسألهم مسؤولون أميركيون عن أشياء يمكنهم أو لا يمكنهم فعلها، فيجيبون بهذه الكلمة لتتوقف الأمور عند هذا الحد".

بالمقابل، رأى البعض أن استخدام بايدن لكلمة "إن شاء الله" كان مُهينا نوعا ما، لأن الكلمة تعبر عن الإيمان الراسخ لدى المسلمين بأنه لا شيء يحدث دون إرادة الله.

وقال تامر الغوباشي، وهو مراسل سابق لصحيفتي "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) و"واشنطن بوست" (The Washington Post) بمنطقة الشرق الأوسط "إذا سألتني، فإنني أقول إن استخدام بايدن لكلمة (إن شاء الله) كان نوعا ما استعمالا استعماريا ومهينا".

وعلق رئيس منظمة "مسلمون ضد معاداة السامية" -غانم نسيبة- بأن "بايدن استخدم كلمة (إن شاء الله) وهو يعني لا.. لن يحدث، وهو ما يُظهر عمق كراهيته للعرب ورهابه من المسلمين. هذا الرجل غير مناسب للمنصب"، في إشارة لرئاسة الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

في مناظرتهما الأولى.. ترامب خسر وبايدن لم يفز

فور انتهاء المناظرة التي استغرقت ساعة و30 دقيقة بين ترامب وبايدن، وأدارها المذيع المخضرم كريس والاس، عبر الكثير من الخبراء والساسة الأميركيين عن إحباط كبير من المسار الذي اتخذته.

واشنطن بوست: ترامب نسف المناظرة ودمر نفسه

انتقدت صحفية ومحامية أميركية أداء الرئيس دونالد ترامب، في أول مناظرة تلفزيونية جمعته مساء أمس الثلاثاء مع جو بايدن، منافسه على الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المزيد من أخبار

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)