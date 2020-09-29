الحرب في ناغورني قره باغ.. التطورات على مدار الساعة

لليوم الثالث، تتواصل المعارك الدامية في ناغورني قره باغ بين القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن موقعة نحو 100 قتيل. وبينما دعت دول عديدة إلى الهدوء، أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ.

وفي ما يأتي أبرز تطورات وأخبار النزاع لليوم الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

16:16- إيران تدعو لحل المشاكل بين أذربيجان وأرمينيا سلميا

أكدت إيران على ضرورة حل المشاكل الناشئة بين أذربيجان وأرمينيا عبر الوسائل السلمية، معربة عن استعدادها مساعدة البلدين في حل خلافهما. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن موقف إيران من الاعتراف بوحدة الأراضي الأذرية والالتزام بها واضح للغاية، وأن طهران أكدت مرارا على هذا الحق المشروع في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

16:01- أذربيجان تقول إن أرمينيا أرسلت منظومة إس-300 لمناطق القتال

قالت وزارة الدفاع الأذرية إن أرمينيا أرسلت منظومة “إس-300” (S-300) للدفاع الجوي، باتجاه المناطق التي ينفذ فيها الجيش الأذري عملياته.

وصرّح رئيس القسم الإعلامي في وزارة الدفاع ألباي واغيف ديرغاهلي، أن الوزارة حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن منظومة إس-300 المسؤولة عن حماية أجواء العاصمة يريفان تتجه نحو "المناطق المحتلة".

المدفعية الأذرية تقصف مواقع تابعة لقوات الإدارة الانفصالية في إقليم قره باغ التي تدعمها أرمينيا (الفرنسية)

15:26- اتصال بين تركيا وألمانيا بشأن أزمة إقليم قره باغ

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن وزيري تركيا وألمانيا أجريا محادثات بشأن تطورات الصراع في قره باغ، ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه تمت مناقشة آخر التطورات والحلول الممكنة مع نظيره الألماني. وقال الوزير التركي "في الحقيقة، حل هذه المشكلة بسيط… لا يوجد إلا حل واحد، وهو أن تنسحب أرمينيا من الأراضي الأذرية التي احتلتها، وطالما لم يتم هذا الانسحاب فلن تحل هذه المشكلة"، مؤكدا تضامن تركيا مع أذربيجان.

15:25- أذربيجان: البنية التحتية للنفط والغاز آمنة

قالت شركة الطاقة الحكومية سوكار في أذربيجان -اليوم الثلاثاء- إن البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد آمنة، بفضل الإجراءات التي أخذها الجيش بشأن القتال الدائر في منطقة ناغورني قره باغ.

15:25- الرئيس الأذري: المؤسسات الدولية تتجاهل ممارسات رئيس أرمينيا

قال الرئيس الأذري إلهام علييف إن المؤسسات الدولية تتجاهل ممارسات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ونظامه. وشدد -في تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال قبوله أوراق اعتماد السفير الباكستاني لدى باكو- على أن عمليات الجيش الأذري التي جاءت ردا على الهجمات الأرمنية، تتواصل بنجاح في إقليم قره باغ، مؤكدا أن الأخير جزء لا يتجزأ من أذربيجان.

وأشار إلى أن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يشكل تهديدا على السلام والاستقرار في المنطقة.

15:17- غوتيريش يدعو إلى وقف فور لإطلاق النار

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى وقف إطلاق النار، وحث رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا على تهدئة التوتر والعودة إلى المفاوضات.

14:50- وزير الخارجية التركي يزور السفارة الأذرية بأنقرة

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان، سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب زيارة أجراها مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان قوتولموش إلى السفارة الأذرية لدى أنقرة، التقيا فيها بسفير أذربيجان هزار إبراهيم.

14:17- الكرملين يدعو تركيا للعمل من أجل وقف إطلاق النار

دعا الكرملين تركيا للعمل من أجل وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ. وقال الناطق باسم الكرملين للصحافيين "ندعو كل الدول ولا سيما الدول الشريكة لنا مثل تركيا، إلى بذل المستطاع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى التسوية السلمية لهذا النزاع".

13:24 – بومبيو يدعو طرفي النزاع إلى "وقف أعمال العنف"

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طرفي النزاع إلى "وقف أعمال العنف" والعودة إلى المفاوضات "بأسرع وقت".

وأعلن بومبيو الذي يجري زيارة إلى اليونان "على طرفي النزاع وقف أعمال العنف والعمل إلى جانب مجموعة مينسك (…) من أجل استئناف المفاوضات البالغة الأهمية بأسرع وقت".

13:08 – الانفصاليون الأرمن يتصدون لهجوم للقوات الأذرية

قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن "القوات الأرمينية تصدت لهجمات أذربيجانية في مختلف قطاعات الخطوط الأمامية وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح".

وكتب المتحدث باسم الوزارة ارتسرون هوفانيسيان على فيسبوك أن "الجانب الأذري شن قصفا مدفعيا كثيفا على مواقع أرمينية، استعدادا لهجوم جديد".

12:04 – إيران: لن نسمح بمرور شاحنات محملة بالأسلحة إلى أرمينيا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن إيران لن تسمح بمرور شاحنات محملة بالأسلحة عبر أراضيها إلى أرمينيا، وأن ما يتم الترويج له هي اتهامات كاذبة.

وأضاف أن إيران تراقب بشكل دقيق مرور الشاحنات المحملة بالبضائع والمتجهة لدول الجوار .

جنود من الجيش الأذري قرب الحدود المتنازع عليها (الأناضول)

11:15 – مقتل 10 مدنيين أذريين بعد قصف أرميني

نقلت وكالة إنترفاكس عن رئيس أذربيجان إلهام علييف قوله إن 10 مدنيين قتلوا بعد قصف أرمني.

10:50 – الجيش الأذري يدمر فوجا مشاة آلية أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن جيشها دمّر فوج مشاة آلية تابعا لأرمينيا في منطقة خوجاوند، وأوضحت أن الفوج -الذي تكبد خسائر بالأرواح والعتاد- دُمّر بالكامل، مشيرة إلى أن قيادة الجيش الأرمني طلبت المساعدة لإجلاء الجرحى والقتلى.

9:05 – اشتباكات متقطعة متواصلة في عدة جبهات

نقل مراسل الجزيرة عن مصادر في وزارة الدفاع الأذرية وقوع اشتباكات متقطعة متواصلة في عدة جبهات من منطقة قره باغ.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، حاولت القوات الأرمنية التقدم باتجاه المواقع الأذرية في منطقتي فوزولي وجبرائيل، فتصدت لها القوات الأذرية ودمرت آلية عسكرية وأوقعت نحو 10 جنود بين قتيل وجريح، وأجبرتها على التقهقر.

وأضافت المصادر أن المدفعية الأرمنية الثقيلة قصفت قرى ومناطق مدنية في منطقتي ترتر ونفتالان صباح اليوم أيضا.

قصف مدفعي مكثف أمس من الجانب الأذري (الأناضول)

7:49 – وزارة الدفاع في أذربيجان تؤكد استمرار القتال

قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن المعارك استمرت خلال الليل بين قواتها والقوات الأرمينية في إقليم ناغورني قرة باغ، وأضافت في بيان أن "القوات المعادية" حاولت استعادة المناطق التي خسرتها من خلال شن هجمات مضادة.

2:35 – اجتماع طارئ لمجلس الأمن

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ مغلق يناقش فيه التطوّرات في ناغورني قره باغ. وسيعقد الاجتماع قرابة الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، بطلب من بلجيكا إثر مبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا.

ومنذ الأحد، لم تنفكّ إستونيا -العضو غير الدائم في مجلس الأمن- تشدّد على وجوب أن يجتمع المجلس لتدارس الوضع في الإقليم. ووفقا لمصادر دبلوماسية فقد انضمّت بريطانيا إلى الطلب الأوروبي.

وبحسب دبلوماسيين، فإنّ مجلس الأمن قد يُصدر في ختام الاجتماع بيانا. وفي حال تعذّر ذلك -كون بيانات المجلس لا تصدر إلا بالإجماع- فيمكن عندها للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس أن تصدر من جهتها بيانا يمثّلها لوحدها.

0:34 – حزب العدالة والتنمية التركي: لن نسمح بالتحريض على مواطنينا الأرمن في تركيا

حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك من التحريض على مواطني البلاد من الأقلية الأرمنية، عبر استغلال "موقف تركيا الحازم ضد الاعتداء الأرمني على أذربيجان".

وفي تغريدة عبر تويتر، قال جليك إن "الراغبين في تحريف موقفنا الحازم تجاه أرمينيا عن سياقه، يسعون وراء التحريض"، مؤكدا أن تركيا لن تسمح إطلاقا بتهديد أو مضايقة مواطنيها الأرمن في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجالات الأخرى.

0:33 – مقتل 26 "انفصاليا" أرمنيا إضافيا في المعارك

أعلنت السلطات الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ مقتل 26 من عسكرييها مساء الاثنين في المعارك الدائرة ضدّ القوات الأذرية، لترتفع بذلك حصيلة خسائرها البشرية منذ اندلاع المواجهات الأحد إلى 84 قتيلا.

وقال مسؤولون في باكو ويريفان إن الاشتباكات العنيفة استمرت طوال يوم الاثنين، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسيان أن القوات الأذرية شنّت مساء الاثنين "هجوما كبيرا على القطاعين الجنوبي والشمالي الشرقي من حدود قره باغ".