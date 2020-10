الصراع في قره باغ.. استمرار المعارك الدامية وأردوغان يجدد دعمه لأذربيجان

تواصلت المعارك الدامية بين القوات الأذربيجانية والانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، وبينما دعت العديد من الدول إلى الهدوء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان.

وقد أعلنت السلطات الانفصالية في أقليم ناغورني قره باغ أن 26 من عسكرييها قتلوا مساء الاثنين في المعارك ضد القوات الأذربيجانية، لترتفع بذلك حصيلة خسائرها البشرية منذ اندلاع المواجهات الأحد إلى 84 قتيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسيان إنّ القوات الأذربيجانية شنت مساء الاثنين "هجوما كبيرا على القطاعين الجنوبي والشمالي الشرقي من حدود قره باغ".

وبالمقابل، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية أن مدنيين قتلا مساء الاثنين في قصف شنّه الانفصاليون الأرمن.

وبذلك ترتفع الحصيلة الأولية لضحايا المعارك إلى 95 قتيلا بينهم 11 مدنيا: 9 في أذربيجان و2 في الجانب الأرمني.

ولم تعلن أذربيجان عن حصيلة قتلاها العسكريين، لكن وزارة الدفاع الأرمنية قالت إن قواتها صدت هجمات للقوات الأذربيجانية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيرة إلى مقتل أكثر من 370 عسكريا أذريا وجرح العشرات، وتدمير 22 دبابة و10 آليات.

واتهمت أرمينيا تركيا بالتدخل المباشر في القتال إلى جانب أذربيجان، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي غدا اجتماعا طارئا مغلقا لمناقشة التطورات في الإقليم.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قوات أذربيجان تشن هجوما كبيرا عبر المحور الجنوبي لإقليم ناغورني قره باغ المحاذي لنهر أراكس على حدود إيران، والمحور الشمالي الشرقي من الإقليم.

وأضافت الوزارة إن القوات الأذربيجانية قصفت بالمدفعية الثقيلة ستيبانكيرت عاصمة إقليم ناغورني قره باغ والقرى المحيطة بها.

A large-scale armored attack of the adversary in the southern direction is stopped. pic.twitter.com/nJusBd7YQP

— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 28, 2020